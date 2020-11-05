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Больше не доступен
49PUS7803/12
Ультратонкий 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Этот ультратонкий телевизор Philips 7800 обладает элегантным дизайном и создан из уникальных материалов. Разрешение изображения 4K и процессор P5 позволят наслаждаться любимыми передачами.
Телевизор 123 см (49"), Ambilight
Picture Performance Index 1700
HDR Plus
Процессор P5 Perfect Picture
Micro Dimming Pro оптимизирует контрастность изображения на телевизоре в зависимости от условий освещения. Световой датчик и специализированное программное обеспечение анализируют изображение в 6400 областях, что гарантирует высокую контрастность, качественное и реалистичное изображение — как днем, так и ночью.
Порыв ветра, падение листа на землю, звук шин при скоростной езде... благодаря этим маленьким деталям события на экране становятся более реалистичными. Собирая такие элементы воедино, технология обработки звука от Philips позволяет достигнуть удивительно чистого звучания. Теперь вы можете в точности оценить задумку режиссера: качественная студийная обработка звука поддерживает воспроизведение оригинального аудиоконтента, а также при необходимости улучшает звучание, гарантируя глубокие басы, четкую передачу диалогов и поразительную точность.
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Плюсы
Простоту в использовании и качество.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.