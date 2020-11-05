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Більше не доступний
49PUS7803/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD на базі Android TV
Елегантний дизайн із оригінальними матеріалами. Насолоджуйтеся дивовижною роздільною здатністю 4K на ультратонкому телевізорі Philips серії 7800. Переглядайте улюблені шоу із вдосконаленою якістю зображення завдяки нашій системі обробки зображення P5.
Телевізор 123 см (49 д.) із Ambilight
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
Процесор P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro оптимізує контрастність на телевізорі залежно від умов освітлення у Вашому середовищі. Датчик світла та спеціальне програмне забезпечення аналізують зображення у 6400 різних ділянках, завдяки чому можна буде насолоджуватися неймовірною контрастністю і якістю зображення для реалістичного перегляду вдень чи вночі.
Звук пориву вітру, звук листя, яке падає на землю, звук шин, що котяться вниз звивистою дорогою, – це дрібні деталі, завдяки яким картинка оживає. Функція обробки аудіосигналу Philips забезпечує ці деталі разом із безкомпромісною чіткістю звуку. Почуйте все так, як замислив режисер, із студійним мікшуванням звуку та підтримкою оригінального аудіовмісту, а також, за потреби, підсиленням звуку. Глибокі баси, чіткі діалоги і дивовижна точність – це лише початок.
Процесор Philips Quad Core відповідає потужності Android для забезпечення захоплюючих ігор. За допомогою Android на телевізорі Ви зможете виконувати навігацію, запускати додатки та відтворювати відео надзвичайно швидким, інтуїтивним та цікавим способом.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.6
з 5
21
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Плюси
Простоту в использовании и качество.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата використання 2019-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата використання 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Плюси
Android, Ambilight
Мінуси
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Дата використання 2020-05-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Дата використання 2020-05-10
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.
Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.