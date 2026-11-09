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Переустановка каналов на телевизоре Philips [DVB-C/T]
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Как обновить ПО телевизора Philips через USB?
Как подключить телевизор к интернет по WiFi
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Как изменить порядок телеканалов? (TPM17.1)
Как обновить ПО телевизора Philips через Интернет?
Не работает приложение на телевизоре Philips
(VIDEO) Как транслировать контент из приложений на телевизор Philips с помощью Google Cast
Как пользоваться магазином Google Play на телевизоре Android TV?
(VIDEO) Как подключить телевизор Philips к Wi-Fi
(VIDEO) Как подключить внешнее устройство к телевизору Philips
(VIDEO) Как подключить пульт дистанционного управления с телевизором Philips
(VIDEO) Как обновить программное обеспечение пульта дистанционного управления