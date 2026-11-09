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7800 series Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

Больше не доступен

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7800 seriesУльтратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

49PUS7803/12

7800 series Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

Больше не доступен

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: 107.001.143.000
  • PDF файл, 571.8 kB
  • 8 December 2021

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 20 July 2026

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 0 B
  • 21 July 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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