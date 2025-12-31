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Больше не доступен
50PFT6510/12
Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android
Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Perfect Pixel HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и качественные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.
126 см (50")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)
DVB-T/T2/C
Благодаря удостоенной наград технологии мы задали новый стандарт качества изображения высокой четкости. Процессор Philips Perfect Pixel HD обеспечивает невероятную четкость и плавную передачу динамичных сцен. От насыщенных ярких цветов и натуральной цветопередачи до более глубоких оттенков черного и ярких оттенков белого — насладитесь каждой деталью.
Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.
Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.