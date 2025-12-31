Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.