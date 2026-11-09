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50PFT6510/12
Больше не доступен
Нужно ли заменять кабель HDMI 1.3 на кабель HDMI 1.4 для просмотра в формате 3D?
На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если SmartTV недоступно?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Почему приложение YouTube больше не доступно на телевизоре
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Как выяснить номер модели телевизора?
Не работает приложение на телевизоре Philips
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Как обновить ПО телевизора Philips через USB?
Как подключить телевизор к интернет по WiFi
Что делать при появлении сообщения [Сервер Philips не найден] (Philips Server not found)?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Как обновить ПО телевизора Philips через Интернет?
Как выполнять потоковую передачу на телевизор Android с помощью Google Cast?
Как пользоваться магазином Google Play на телевизоре Android TV?
(VIDEO) Как транслировать контент из приложений на телевизор Philips с помощью Google Cast
(VIDEO) Как подключить телевизор Philips к Wi-Fi