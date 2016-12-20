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Більше не доступний
50PFT6510/12
Тонкий світлодіодний телевізор Full HD на базі Android
Він не просто гарно виглядає: телевізор FHD серії 6500 має систему Android. Ми почали з Perfect Pixel HD Engine для чудового зображення, після чого додали Ambilight, сучасний дизайн та справжні матеріали, що підносять перегляд на новий рівень.
126 см (50 дюймів)
Світлодіодний телевізор Full HD
Dual Core; 8 Гб і розширення
DVB-T/T2/C
Продовжуючи традиції успіху наших здобутків, ми підняли якість зображення високої чіткості на цілковито новий рівень. Система Philips Perfect Pixel HD Engine забезпечує плавне та неймовірно чітке зображення. Насичені барви, глибокі чорні та сліпучі білі відтінки – кожна деталь милує око.
Завдяки Android на Smart TV можна буде насолоджуватися швидким процесором та зручним у використанні інтерфейсом. Це Ваше керування запуском незліченного вмісту: від Google Play™ до Netflix, веб-браузера тощо. Доступне просте в навігації меню з безпосередніми посиланнями на вибране.
Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Унікальна технологія Philips Ambilight значно розширює екран та забезпечує більш захоплюючий перегляд, подаючи надзвичайно широкий потік світла з обох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи незвичний перегляд.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
2.6
з 5
26
Відгуки
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Функціональність Google Cast залежить від пристроїв і додатків Google Cast Ready. Для отримання детальнішої інформації відвідайте сторінку виробу Google Cast.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.