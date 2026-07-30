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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

55BDL1005X/00

Время большого формата
Привлекайте внимание с профессиональным дисплеем для видеостен X-Line. Высокая контрастность и тонкие рамки обеспечат четкое изображение в любом месте — от аэропорта до конференц-зала.
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Универсальный дисплей для видеостены.

Время большого формата

  • 55"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 500 кд/м²

Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

Удаленное управление системой через CMND

Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

Технические характеристики

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