    Телевизор, в котором есть все.
      Energy Label Europe F here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 201.0KB)

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      55PUS8518/12

      Телевизор, в котором есть все.

      Досуг нового уровня. Этот 4K-телевизор с Ambilight поможет вам погрузиться в любимые передачи, фильмы и игры! Оцените завораживающее качество изображения, поддержку основных приложений потоковой передачи и подставку, которая позволит легко найти место для саундбара.

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      The One
      The One

      Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор, в котором есть все.

      Телевизор 4K с Ambilight

      • 139 см (55") Ambilight TV
      • Процессор P5 Perfect Picture
      • Поддержка основных форматов HDR
      • Google TV™
      Телевизор с Ambilight и эффектом погружения.

      Телевизор с Ambilight и эффектом погружения.

      Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры с задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра передач и фильмов, а также во время игры.

      The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.

      The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.

      Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

      The One с Dolby Vision и Dolby Atmos.

      The One с Dolby Vision и Dolby Atmos.

      Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

      Тонкий телевизор. Функции будущего.

      Тонкий телевизор. Функции будущего.

      Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого телевизора с Ambilight TV идеально впишется в любой интерьер, а подставка с регулировкой высоты позволит разместить под ней саундбар. Наша упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу.

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

      Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключать к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.

      Любовь к играм. 60 Гц, VRR, минимальная задержка ввода.

      Любовь к играм. 60 Гц, VRR, минимальная задержка ввода.

      Любите играть? Этот телевизор Ambilight 60 Гц с HDMI 2.1 поддерживает динамичный игровой процесс, а режим Ultra Motion Clarity обеспечит более четкую картинку. Включите игровую консоль, и телевизор автоматически включит режим низкой задержки ввода, в то время как игровой режим Ambilight поможет погрузиться в любимые игры.

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.

      Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.

      Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

      Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa.

      Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.

      Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Подстраивается под цвет стены
        • Режим Lounge
        • Игровой режим
        • Музыка Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
        • Анимация запуска Ambilight
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        55  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Базовая частота обновления
        60  Гц
        Процессор обработки изображения
        Процессор P5 Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Технология Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3
        • Поддержка CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц
        • 50 Гц,60 Гц
        • 560x1440, 60 Гц
        • 3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,
        • 50 Гц, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Android TV

        ОС
        Google TV™
        Предустановленные приложения
        • Google Play Фильмы*
        • Поиск Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Приложение Fitness
        • Ambilight Aurora
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*
        Игровое облако
        Geforce Now

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Пульт ДУ
        с голосовым управлением
        Голосовой ассистент*
        • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
        • Пульт ДУ с микрофоном
        • Совместимо с Alexa

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        • FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Сферические фотопанорамы
        • HEIF

      • Обработка

        Мощность обработки
        Четыре ядра

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт
        Конфигурация динамиков
        10 Вт x 2, широкополосный динамик
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Улучшение звука
        • ИИ-звук
        • Четкие диалоги
        • Dolby Atmos
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Эквалайзер с ИИ
        • DTS Play-Fi
        • Персонализация звука Mimi
        • Калибровка помещения

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
        • Bluetooth 5.0
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
        • Выход для наушников
        • Разъем для сервисного обслуживания
        • Разъем для спутниковой приставки
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI2
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        • Макс. битрейт 48 Гбит/с
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB
        • Внешняя настройка через UI телевизора

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Игры
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Игры
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1533388
        Класс энергоэффективности для SDR
        F
        Энергопотребление для SDR
        77  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        118  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO
        • Световой датчик

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Антрацитово-серая рамка
        Конструкция подставки
        Черно-серые несимметричные ножки

      • Размеры

        Ширина устройства
        1231,0  миллиметра
        Высота устройства
        720,0  миллиметра
        Глубина устройства
        81,0  миллиметра
        Вес продукта
        15,2  кг
        Ширина с подставкой
        1231.0  миллиметра
        Высота с подставкой
        740.0/778.0  миллиметра
        Глубина с подставкой
        256.0  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        16.0  кг
        Ширина коробки
        1360.0  миллиметра
        Высота коробки
        840.0  миллиметра
        Глубина коробки
        160.0  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        19,5  кг
        Ширина подставки
        737.0/1014.0  миллиметра
        Высота подставки
        29.5/68.0  миллиметра
        Глубина подставки
        256.0  миллиметра
        Расстояние между 2 подставками
        737.0/1014/0  миллиметра
        Высота подставки до нижнего края ТВ
        29.5/68.0  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 300 мм

      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
      • Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.

