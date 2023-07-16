Досуг нового уровня. Этот 4K-телевизор с Ambilight поможет вам погрузиться в любимые передачи, фильмы и игры! Оцените завораживающее качество изображения, поддержку основных приложений потоковой передачи и подставку, которая позволит легко найти место для саундбара.
Телевизор, в котором есть все.
Телевизор 4K с Ambilight
139 см (55") Ambilight TV
Процессор P5 Perfect Picture
Поддержка основных форматов HDR
Google TV™
Телевизор с Ambilight и эффектом погружения.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры с задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра передач и фильмов, а также во время игры.
The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
The One с Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Тонкий телевизор. Функции будущего.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого телевизора с Ambilight TV идеально впишется в любой интерьер, а подставка с регулировкой высоты позволит разместить под ней саундбар. Наша упаковка состоит в том числе из переработанного картона с сертификацией FSC, а печатные материалы содержат переработанную бумагу.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключать к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.
Любовь к играм. 60 Гц, VRR, минимальная задержка ввода.
Любите играть? Этот телевизор Ambilight 60 Гц с HDMI 2.1 поддерживает динамичный игровой процесс, а режим Ultra Motion Clarity обеспечит более четкую картинку. Включите игровую консоль, и телевизор автоматически включит режим низкой задержки ввода, в то время как игровой режим Ambilight поможет погрузиться в любимые игры.
Ваши любимые развлечения с небольшой помощью Google.
Что вы хотите посмотреть? Google TV объединяет фильмы, передачи и многое другое со всех приложений и подписок, организуя их специально для вас. Вы будете получать рекомендации на основании ваших предпочтений, а приложение Google TV для смартфона позволит управлять списком просмотра даже в поездках.
Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Google Ассистента на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Alexa.
Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Подстраивается под цвет стены
Режим Lounge
Игровой режим
Музыка Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
Анимация запуска Ambilight
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Базовая частота обновления
60
Гц
Процессор обработки изображения
Процессор P5 Perfect Picture
Улучшение изображения
Dolby Vision
HDR10+
Технология Micro Dimming Pro
Natural Motion
Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3
Поддержка CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
576p, 50 Гц
640x480, 60 Гц
720p, 50 Гц, 60 Гц
1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц
50 Гц,60 Гц
560x1440, 60 Гц
3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,
50 Гц, 60 Гц
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Android TV
ОС
Google TV™
Предустановленные приложения
Google Play Фильмы*
Поиск Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Приложение Fitness
Ambilight Aurora
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Игровое облако
Geforce Now
Функции Smart TV
Интерактивное телевидение
HbbTV
Пульт ДУ
с голосовым управлением
Голосовой ассистент*
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
Пульт ДУ с микрофоном
Совместимо с Alexa
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
FLAC
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Обработка
Мощность обработки
Четыре ядра
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосный динамик
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Ночной режим
Эквалайзер с ИИ
DTS Play-Fi
Персонализация звука Mimi
Калибровка помещения
Подключения
Количество разъемов HDMI
4
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
Bluetooth 5.0
Другие подключения
Общий интерфейс CI+
Ethernet-LAN RJ-45
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
Разъем для спутниковой приставки
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI2
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 2
Поддержка eARC / VRR / ALLM
Макс. битрейт 48 Гбит/с
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips TV/SB
Внешняя настройка через UI телевизора
Поддерживаемые функции видео HDMI
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Игры
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Игры
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
1533388
Класс энергоэффективности для SDR
F
Энергопотребление для SDR
77
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
118
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
2,0
Вт
Технология панели
ЖК с LED
Питание
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
менее 0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Световой датчик
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Дизайн
Цвета ТВ
Антрацитово-серая рамка
Конструкция подставки
Черно-серые несимметричные ножки
Размеры
Ширина устройства
1231,0
миллиметра
Высота устройства
720,0
миллиметра
Глубина устройства
81,0
миллиметра
Вес продукта
15,2
кг
Ширина с подставкой
1231.0
миллиметра
Высота с подставкой
740.0/778.0
миллиметра
Глубина с подставкой
256.0
миллиметра
Вес изделия с подставкой
16.0
кг
Ширина коробки
1360.0
миллиметра
Высота коробки
840.0
миллиметра
Глубина коробки
160.0
миллиметра
Вес, включая упаковку
19,5
кг
Ширина подставки
737.0/1014.0
миллиметра
Высота подставки
29.5/68.0
миллиметра
Глубина подставки
256.0
миллиметра
Расстояние между 2 подставками
737.0/1014/0
миллиметра
Высота подставки до нижнего края ТВ
29.5/68.0
миллиметра
Совместимое настенное крепление
200 x 300 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC.
Google TV является названием программного обеспечения для этого устройства и товарным знаком Google LLC. YouTube, «Окей, Google» и прочие коммерческие наименования являются товарными знаками Google LLC.
