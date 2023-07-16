Урізноманітніть своє дозвілля з The One. Цей 4K-телевізор з Ambilight занурює вас у кожне шоу, фільм чи гру! Ви отримуєте захоплюючу якість зображення, усі необхідні застосунки для потокового передавання контенту та підставку, яка легко підлаштовується для розміщення саундбара.
усього
recurring payment
The One – усе, що вам потрібно.
4K телевізор з Ambilight
Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight
P5 Perfect Picture Engine
Підтримка основних форматів HDR
Google TV™
The one із неймовірним підсвічуванням Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені програми, фільми та ігри.
The One, вигляд якого викликає захоплення. Процесор P5 Perfect Picture Engine.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
The One із Dolby Vision та Dolby Atmos.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.
Шукаєте телевізор, який впишеться у вашу кімнату? Практично безрамковий екран цього телевізора з Ambilight впишеться майже в будь-який інтер’єр, а підставка з регулюванням висоти ідеально підходить для саундбарів. Для пакування використовується перероблений картон, сертифікований FSC, а для друкованої продукції — перероблений папір.
Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi
Ви отримаєте чудовий, чистий звук телевізора відразу після розпакування. Якщо вам потрібно більше, бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари і бездротові гучномовці по всій оселі. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, використовуючи телевізор як центральний гучномовець.
Не можете дочекатися, щоб пограти? Телевізор Ambilight із частотою 60 Гц з HDMI 2.1 підтримує швидкий геймплей, а режим Ultra Motion Clarity забезпечує чіткіше та плавніше зображення. Увімкніть консоль, після чого автоматично ввімкнеться налаштування наднизької затримки вводу, а ігровий режим Ambilight ще більше захоплюватиме подих.
Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.
Голосове керування. Google Асистент. Працює з Alexa
Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa.
Надчітке зображення. Яскравий перегляд.
Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K UHD Ambilight TV сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.
Технічні характеристики
Ambilight
Функції Ambilight
Адаптація до кольору стіни
Режим розслаблюючого світла
Режим гри
Музичний режим Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
Анімація завантаження Ambilight
Версія Ambilight
3-стороннє
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
55
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Роздільна здатність панелі
3840 x 2160
Природна частота оновлення
60
Гц
Процесор зображення
P5 Perfect Picture Engine
Покращення зображення
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Широка колірна гама 90% DCI/P3
Підтримка CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея
Роздільна здатність – частота оновлення
576p – 50 Гц
640x480 – 60 Гц
720p – 50 Гц, 60 Гц
1920x1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
50 Гц, 60 Гц
2560x1440 – 60 Гц
3840x2160p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц,
50 Гц, 60 Гц
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Відтворення відео
PAL
SECAM
Телегід*
Електронний довідник програм на 8 днів
Індикація потужності сигналу
Так
Телетекст
Гіпертекст на 1000 сторінок
Підтримка HEVC
Так
Android TV
ОС
Google TV™
Попередньо встановлені застосунки
Фільми Google Play*
Пошук Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Fitness App
Ambilight Aurora
Об’єм пам’яті (флеш)
16 Гб*
Ігри у хмарі
GeForce Now
Функції Smart TV
Інтерактивне телебачення
HbbTV
Дистанційне керування
з голосом
Голосовий помічник*
Вбудований Google Асистент
Пульт ДК з мікрофоном
Працює з Alexa
Мультимедійні застосунки
Формати відтворення відео
Контейнери: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Формати відтворення музики
AAC
MP3
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
FLAC
Підтримувані формати субтитрів
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Формати відтворення зображення
JPEG
BMP
GIF
PNG
Фото 360 градусів
HEIF
Обробка
Потужність обробки
Quad Core
Звук
Вихідна потужність (RMS)
20 Вт
Конфігурація динаміків
2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Покращення звуку
Звук із системою штучного інтелекту
Чіткий діалог
Dolby Atmos
Підсилення низьких частот Dolby
Регулятор гучності Dolby
Нічний режим
Еквалайзер зі штучним інтелектом
DTS Play-Fi
Mimi Sound Personalization
Калібрування кімнати
Під'єднання
Кількість роз’ємів HDMI
4
Характеристики HDMI
4K
Реверсивний звуковий канал
EasyLink (HDMI-CEC)
Дистанційна дія пульта
Керування звуком системи
Режим очікування системи
Відтворення одним дотиком
Кількість USB-роз’ємів
2
Бездротове з’єднання
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
Bluetooth 5.0
Інші з’єднання
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Цифровий аудіовихід (оптичний)
Вихід для навушників
Сервісний конектор
Супутниковий конектор
HDCP 2.3
Так на всіх HDMI
HDMI ARC
Так на HDMI2
Функції HDMI 2.1
eARC на HDMI 2
Підтримка eARC, VRR, ALLM
Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
Підтримувані функції відео HDMI
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Ігри
ALLM
Змінна частота кадрів VRR з HDMI
Dolby Vision гра
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Карта енергоспоживання ЄС
Реєстраційні номери EPREL
1533388
Клас енергоспоживання для SDR
F
Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
77
кВт-год/1000 год
Клас енергоспоживання для HDR
G
Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
118
кВт-год/1000 год
Споживання енергії у режимі вимкнення
невідомо
Мережевий режим очікування
2.0
Вт
Технологія панелі, яка використовується
Світлодіодна РК
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування
менше 0,3 Вт
Енергозберігаючі функції
Таймер автоматичного вимикання
Вимикання зображення (для радіо)
Екорежим
Сенсор світла
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Дистанційне керування
2 батареї AAA
Підставка на стіл
Шнур живлення
Короткий посібник
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Конструкція
Кольори телевізора
Рамка кольору сірий антрацит
Конструкція підставки
Сірий антрацит, зміщені ніжки
Розміри
Ширина телевізора
1231,0
мм
Висота телевізора
720,0
мм
Глибина телевізора
81,0
мм
Вага виробу
15,2
кг
Ширина телевізора (з підставкою)
1231.0
мм
Висота телевізора (з підставкою)
740.0/778.0
мм
Глибина телевізора (з підставкою)
256.0
мм
Вага виробу (+ підставка)
16.0
кг
Ширина коробки
1360.0
мм
Висота коробки
840.0
мм
Глибина коробки
160.0
мм
Вага з упаковкою
19,5
кг
Ширина підставки
737.0/1014.0
мм
Висота підставки
29.5/68.0
мм
Глибина підставки
256.0
мм
Відстань між 2 підставками
737.0/1014/0
мм
Висота підставки до нижнього краю телевізора
29.5/68.0
мм
Сумісність із настінним кронштейном
200 x 300 мм
Комплектація упаковки
Інші елементи комплектації
Дистанційне керування
2 батареї AAA
Підставка на стіл
Шнур живлення
Короткий посібник
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Пропозиції застосунку Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених застосунків, встановленої операційної системи тощо).
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Застосунок Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
Google Асистент доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Асистент доступний окремими мовами і в окремих країнах.
Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.