    The One – усе, що вам потрібно.
      The One 4K телевізор з Ambilight

      55PUS8518/12

      The One – усе, що вам потрібно.

      Урізноманітніть своє дозвілля з The One. Цей 4K-телевізор з Ambilight занурює вас у кожне шоу, фільм чи гру! Ви отримуєте захоплюючу якість зображення, усі необхідні застосунки для потокового передавання контенту та підставку, яка легко підлаштовується для розміщення саундбара.

      The One 4K телевізор з Ambilight

      4K телевізор з Ambilight

      The One – усе, що вам потрібно.

      4K телевізор з Ambilight

      • Телевізор 139 см (55 д.) із Ambilight
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Підтримка основних форматів HDR
      • Google TV™
      The one із неймовірним підсвічуванням Ambilight.

      The one із неймовірним підсвічуванням Ambilight.

      Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені програми, фільми та ігри.

      The One, вигляд якого викликає захоплення. Процесор P5 Perfect Picture Engine.

      The One, вигляд якого викликає захоплення. Процесор P5 Perfect Picture Engine.

      Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

      The One із Dolby Vision та Dolby Atmos.

      The One із Dolby Vision та Dolby Atmos.

      Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

      Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

      Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

      Шукаєте телевізор, який впишеться у вашу кімнату? Практично безрамковий екран цього телевізора з Ambilight впишеться майже в будь-який інтер’єр, а підставка з регулюванням висоти ідеально підходить для саундбарів. Для пакування використовується перероблений картон, сертифікований FSC, а для друкованої продукції — перероблений папір.

      Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

      Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

      Ви отримаєте чудовий, чистий звук телевізора відразу після розпакування. Якщо вам потрібно більше, бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари і бездротові гучномовці по всій оселі. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, використовуючи телевізор як центральний гучномовець.

      Чудові ігри. 60 Гц, VRR, наднизька затримка введення.

      Чудові ігри. 60 Гц, VRR, наднизька затримка введення.

      Не можете дочекатися, щоб пограти? Телевізор Ambilight із частотою 60 Гц з HDMI 2.1 підтримує швидкий геймплей, а режим Ultra Motion Clarity забезпечує чіткіше та плавніше зображення. Увімкніть консоль, після чого автоматично ввімкнеться налаштування наднизької затримки вводу, а ігровий режим Ambilight ще більше захоплюватиме подих.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.

      Голосове керування. Google Асистент. Працює з Alexa

      Голосове керування. Google Асистент. Працює з Alexa

      Ви можете обрати голосового помічника! Натиснувши кнопку Google Assistant на пульті дистанційного керування, ви зможете за допомогою голосу знаходити фільми та передачі, переглядати рекомендації, керувати сумісними розумними домашніми пристроями та багато іншого. Також можна попросити Alexa керувати телевізором через пристрої з підтримкою Alexa.

      Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

      Незалежно від того, що ви дивитесь, вам сподобається яскраве, ультрачітке зображенням з яскравими кольорами. Крім того, цей телевізор 4K UHD Ambilight TV сумісний з усіма основними форматами HDR, щоб під час трансляції контенту HDR ви бачили більше деталей, навіть на темних і світлих ділянках.

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Адаптація до кольору стіни
        • Режим розслаблюючого світла
        • Режим гри
        • Музичний режим Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
        • Анімація завантаження Ambilight
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        55  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Природна частота оновлення
        60  Гц
        Процесор зображення
        P5 Perfect Picture Engine
        Покращення зображення
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Широка колірна гама 90% DCI/P3
        • Підтримка CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 576p – 50 Гц
        • 640x480 – 60 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
        • 50 Гц, 60 Гц
        • 2560x1440 – 60 Гц
        • 3840x2160p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц,
        • 50 Гц, 60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Відтворення відео
        • PAL
        • SECAM
        Телегід*
        Електронний довідник програм на 8 днів
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Android TV

        ОС
        Google TV™
        Попередньо встановлені застосунки
        • Фільми Google Play*
        • Пошук Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness App
        • Ambilight Aurora
        Об’єм пам’яті (флеш)
        16 Гб*
        Ігри у хмарі
        GeForce Now

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Дистанційне керування
        з голосом
        Голосовий помічник*
        • Вбудований Google Асистент
        • Пульт ДК з мікрофоном
        • Працює з Alexa

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        • Контейнери: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Формати відтворення музики
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        • FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Формати відтворення зображення
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Фото 360 градусів
        • HEIF

      • Обробка

        Потужність обробки
        Quad Core

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Кодек
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Покращення звуку
        • Звук із системою штучного інтелекту
        • Чіткий діалог
        • Dolby Atmos
        • Підсилення низьких частот Dolby
        • Регулятор гучності Dolby
        • Нічний режим
        • Еквалайзер зі штучним інтелектом
        • DTS Play-Fi
        • Mimi Sound Personalization
        • Калібрування кімнати

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        4
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.0
        Інші з’єднання
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Цифровий аудіовихід (оптичний)
        • Вихід для навушників
        • Сервісний конектор
        • Супутниковий конектор
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI2
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        • Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

      • Підтримувані функції відео HDMI

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Ігри
        • ALLM
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        • Dolby Vision гра
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        1533388
        Клас енергоспоживання для SDR
        F
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        77  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        118  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        невідомо
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Вимикання зображення (для радіо)
        • Екорежим
        • Сенсор світла

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Рамка кольору сірий антрацит
        Конструкція підставки
        Сірий антрацит, зміщені ніжки

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1231,0  мм
        Висота телевізора
        720,0  мм
        Глибина телевізора
        81,0  мм
        Вага виробу
        15,2  кг
        Ширина телевізора (з підставкою)
        1231.0  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        740.0/778.0  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        256.0  мм
        Вага виробу (+ підставка)
        16.0  кг
        Ширина коробки
        1360.0  мм
        Висота коробки
        840.0  мм
        Глибина коробки
        160.0  мм
        Вага з упаковкою
        19,5  кг
        Ширина підставки
        737.0/1014.0  мм
        Висота підставки
        29.5/68.0  мм
        Глибина підставки
        256.0  мм
        Відстань між 2 підставками
        737.0/1014/0  мм
        Висота підставки до нижнього краю телевізора
        29.5/68.0  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        200 x 300 мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • 2 батареї AAA
      • Підставка на стіл
      • Шнур живлення
      • Короткий посібник
      • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Пропозиції застосунку Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених застосунків, встановленої операційної системи тощо).
      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Застосунок Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Google Асистент доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Асистент доступний окремими мовами і в окремих країнах.
      • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
      • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.

