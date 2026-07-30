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Больше не доступен
65BDL3010T/00
65"
1920 x 1080 (Full HD)
Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.
Вас приятно удивят возможности сенсорного дисплея с антибликовым стеклом с низким оптическим параллаксом. Отсутствие бликов и низкий коэффициент отражения гарантируют кристально чистое и четкое изображение и точную цветопередачу.
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