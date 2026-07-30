Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.