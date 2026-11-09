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Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Обновление ПО телевизора Philips через USB (не Android)
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