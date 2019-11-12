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Більше не доступний
65PUS6703/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Зручно сядьте і насолоджуйтеся високою якістю 4K UHD на телевізорі Smart TV, яким неймовірно легко користуватися. Отримайте миттєвий доступ до улюбленого контенту за допомогою SAPHI. Pixel Precise Ultra HD робить зображення плавним та чітким, а підсвічування Ambilight гармонійно усе це довершує.
Телевізор 164 см (65 д.) із Ambilight
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Процесор Pixel Precise Ultra HD
Завдяки нашому спеціальному програмному забезпеченню, яке аналізує зображення у 6400 різних ділянках і відповідно коригує його, Ви зможете насолоджуватися неймовірною контрастністю та якістю зображення для справді реалістичного перегляду.
DTS HD оптимізує обробку звуку, зберігаючи оригінальний звуковий вміст, що дозволяє насолоджуватися кращим звучанням динаміків та надзвичайно чіткими діалогами.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна систеа, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.6
з 5
97
Відгуки
Antei
12/11/2019
Україна
Цей продукт має відмінні функції
ТВ просто чудовий. Картинка відмінна. Від ambilight просто в захваті. Ціна-якість (СУПЕР). Дякую Filips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
marenadik
08/11/2019
Україна
Відгук телевізор Philips
телевізор відмінний за свою ціну, зображення чудове, смарт НЕ тупить. Була затримка при підключення вдруге до WiFi, просто вимкнув телевізор з розетки і включив знову, і за працювало без сучка і задирки. Картинка йде плавно, без фризів. YouTube працює відмінно, як з телефону так і на самому телевізорі. Ambilight викликає позитив і ефект разшіраніе екрану. Раджу до покупки!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Pianist
23/09/2018
Україна
Загалом чудовий продукт
Всіма необхідними характеристиками залишився задоволеним. Одне питання - чи можливо до телевізора під'єднати клавіатуру чи мишку ?? Буду вдячний за відповідь)
Цей відгук про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Цей відгук про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
Сумісність залежить від сертифікації Wifi Miracast та Android 4.2 чи новішої версії. Для отримання детальнішої інформації читайте документацію, що додається до пристрою.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.