Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED 4K UHD LED Smart TV
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED 4K UHD LED Smart TV
Развлечения в чистом виде
Отличное качество изображения и звука в этом Smart TV базового уровня. Вы по достоинству оцените четкое и красочное изображение в фильмах и сериалах, а также плавность в играх. Премиальное звучание Dolby Atmos позволит ощутить все великолепие музыки и саундтреков. Узнать обо всех преимуществах
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Развлечения в чистом виде
4K UHD LED Smart TV
Поддержка основных форматов HDR
Dolby Vision и Dolby Atmos
SAPHI Smart TV 164 см (65")
Pixel Precise Ultra HD
Яркие ощущения от просмотра. Телевизор Philips 4K UHD LED.
Влюбитесь в контент с телевизором 4K UHD LED. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Тонкий телевизор. Функции будущего.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.
Телевизор Philips позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Подключение HDMI с поддержкой VRR, а также режим минимальной задержки, который активируется автоматически при включении консоли.
SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.
Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Базовая частота обновления
60
Гц
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Улучшение изображения
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
Совместимость с HDR10+
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65 дюймов
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR, HDR10 / HLG
Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR
HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Функции Smart TV
Взаимодействие с пользователем
SimplyShare
Дублирование экрана
Приложения SmartTV*
Сетевые видеомагазины
Открытый интернет-браузер
ТВ по запросу
Youtube
Netflix TV
Легкость установки
Автопоиск устройств Philips
Мастер настройки сети
Мастер установки поддержки
Удобство использования
Кнопка меню Smart
Экранное руководство пользователя
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы
Обновление встроенной программы через USB
Обновление программы устройства через Интернет
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
HEVC (H.265)
VP9
AV1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
FLAC
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SUB
.TXT
.ASS
.SSA
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Обработка
Мощность обработки
Двухъядерный процессор
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосный динамик
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Atmos
Ночной режим
Dolby Bass Enhancement
Эквалайзер с ИИ
Dolby Volume Leveler
Подключения
Количество разъемов HDMI
3
Возможности HDMI
Канал возврата аудиосигнала
4K
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
Другие подключения
Разъем для спутниковой приставки
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Ethernet-LAN RJ-45
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI1
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 1
Поддержка eARC / VRR / ALLM
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
1210227
Класс энергоэффективности для SDR
F
Энергопотребление для SDR
92
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
163
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
< 2,0
Вт
Технология панели
ЖК с LED
Мощность
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Световой датчик
Энергопотребление в выключенном состоянии
n/a (не применимо)
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Настольная подставка
Дизайн
Цвета ТВ
Черная матовая рамка
Конструкция подставки
Черные матовые ножки
Размеры
Ширина устройства
1447,5
миллиметра
Высота устройства
837,3
миллиметра
Глубина устройства
88,0
миллиметра
Вес продукта
20,5
кг
Ширина с подставкой
1447.5
миллиметра
Высота с подставкой
865.1
миллиметра
Глубина с подставкой
289.9
миллиметра
Вес изделия с подставкой
20.7
кг
Ширина коробки
1600.0
миллиметра
Высота коробки
995.0
миллиметра
Глубина коробки
170.0
миллиметра
Вес, включая упаковку
26,1
кг
Ширина подставки
810.0
миллиметра
Высота подставки
28.0
миллиметра
Глубина подставки
289.3
миллиметра
Расстояние между 2 подставками
810.0
миллиметра
Высота подставки до нижнего края ТВ
28.0
миллиметра
Совместимое настенное крепление
200 x 200 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.