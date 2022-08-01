Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Бездоганне дозвілля
Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне дозвілля
Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги
Бездоганне дозвілля
Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездоганне дозвілля
Насолоджуйтеся бажаним зображенням і звуком завдяки цьому телевізору Smart TV базової комплектації. Насолоджуйтеся чіткими, яскравими фільмами та шоу, а також плавними іграми. Звук Dolby Atmos преміум-класу дарує максимум переваг від музики та саундтреків. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Усього:
Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K UHD. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Тонкі чорні матові ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Телевізор Philips дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. З’єднання HDMI із підтримкою VRR та налаштування низької затримки автоматично активуються під час увімкнення консолі.
Завдяки швидкій, інтуїтивній операційній системі SAPHI користуватися телевізором Philips Smart TV – справжнє задоволення. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до зрозумілого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором і виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Функції Smart TV
Мультимедійні застосунки
Обробка
Звук
Під'єднання
Карта енергоспоживання ЄС
Потужність
Аксесуари
Конструкція
Розміри
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