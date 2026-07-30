Завладейте вниманием аудитории

Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 75" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.