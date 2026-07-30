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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей U-Line

75BDL3000U/00

Завладейте вниманием аудитории
Впечатления от просмотра станут намного ярче благодаря экрану, разрешение которого в четыре раза превышает разрешение обычных дисплеев. На ультрашироком экране 75" воспроизводится невероятно качественное и реалистичное изображение 3840 x 2160 пикселей, открывая перед вами окно в совершенно новый мир.
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Благодаря ультраширокому экрану

Завладейте вниманием аудитории

  • 75"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Ultra HD

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

QuadViewer позволяет воспроизводить контент с четырех различных источников

Удобное управление экранным пространством: теперь вы можете воспроизводить контент с четырех различных источников на одном экране. QuadViewer — идеальное решение для диспетчерских служб, бизнес-центров и конференц-залов.

CMND: удобное управление дисплеем

CMND: удобное управление дисплеем

CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

Технические характеристики

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