    • Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть
      Energy Label Europe E here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 203.0KB)

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      85PUS9000/12

      Телевизор, который хочется смотреть

      Представьте себе — вечерний просмотр кино, плавный игровой процесс, объемный звук, безграничные возможности Smart TV, разрешение 4K и подсветка Ambilight, с которой контент выходит за рамки экрана. Этот телевизор The One предлагает все необходимое.

      Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      The One Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор, который хочется смотреть

      • Телевизор 215 см (85") с Ambilight
      • 4K QLED. VRR 144 Гц
      • Процессор P5 Picture
      • Dolby Vision и Dolby Atmos
      Единственный телевизор со встроенной подсветкой на задней панели

      Представьте себе — встроенная LED-подсветка реагирует на контент на экране, погружая вас в чарующее сияние. Ambilight меняет правила игры — экран будет казаться еще больше, и вы сможете полностью насладиться любимым контентом на телевизоре, Попробуйте — и больше никогда не захотите смотреть телевизор без нее.

      Превосходная четкость и насыщенность цвета с 4K QLED

      Яркие цвета. Полные деталей сцены. По-настоящему идеальное качество изображения. Благодаря 4K (UHD) этот телевизор с Ambilight адаптируется ко всем форматам HDR. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.

      Не поверите, пока не увидите сами — процессор Philips P5

      Фантастическая детализация, невероятная глубина сцены и чрезвычайно красочные цвета, а также реалистичные оттенки кожи. Столь качественная картинка с плавной передачей движения поможет окунуться в самую гущу событий на экране. Смотрите в оба и ощутите разницу в восприятии.

      Кинематографичный просмотр с Dolby

      Dolby Vision и Dolby Atmos помогут вам ощутить себя в режиссерском кресле. Каждая сцена с четкостью на уровне киностандарта станет наслаждением для ваших глаз и ушей. Фильмы, спорт или игры — окружите себя кинематографичным реализмом и наслаждайтесь каждым моментом.

      DTS:X для иммерсивного 3D-звука

      DTS:X обеспечивает потрясающе реалистичный звук, который найдет отклик в вашей душе. Благодаря технологии 3D-звука, открывающей новое измерение, вы сможете полностью погрузиться в события, происходящие на экране.

      Новые впечатления от игры

      От казуалов с геймпадом до тех, кто «потеет» в динамичных сражениях, — этот телевизор обеспечит минимальную задержку в играх и отличную графику с плавным игровым процессом. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, сверхнизкая задержка и Freesync Premium сделают игровой процесс еще приятнее, а игровой режим Ambilight поможет полностью погрузиться в происходящее на экране.

      Titan OS. Простой и удобный поиск.

      Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.

      Легко подключайтесь к сети умного дома

      Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

      Размер под ваши нужды

      Размер имеет значение. В этом случае он определяет, насколько здорово телевизор впишется в интерьер комнаты. От небольшого экрана до огромной панели для домашнего кинотеатра — сделайте правильный выбор в зависимости от ваших потребностей. От 43" до невероятных 75" — идеальная модель The One найдется для каждого.

      Диалоги еще четче с усилением голоса

      Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.

      Дизайн в европейском стиле

      Центральная шарнирная подставка тщательно продумана и позволит вам свободно настраивать угол просмотра без лишних бликов на панели экрана. Режим Lounge поможет создать расслабляющую атмосферу в комнате. Пульт ДУ из переработанного пластика, упаковка из картона FSC-стандарта и бумажные инструкции — это действительно экологичный телевизор Philips с Ambilight.

      • Подсветка Ambilight

        Возможности режима Ambilight
        • Анимация Ambilight FTI
        • Музыка Ambilight
        • AmbiSleep
        • Игровой режим
        • Режим приглушенного света
        • Будильник с восходом солнца
        • Подстраивается под цвет стены
        Версия Ambilight
        Трехсторонняя

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        85  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        215  см
        Дисплей
        4K Ultra HD QLED
        Разрешение панели
        3840x2160p
        Базовая частота обновления
        120  Гц
        Процессор обработки изображения
        Процессор P5 Perfect Picture
        Улучшение изображения
        • Calman
        • Calman Autocal Ready и ручная калибровка
        • Кристально чистое изображение
        • Dolby Vision
        • Экорежим
        • Игра
        • Совместимость с HDR10+
        • Домашний кинотеатр
        • Встроенный MEMC / FRC
        • Технология Micro Dimming Pro
        • Мониторы
        • Фильм
        • Индивидуальный
        • Разрешение Ultra
        Переменная частота обновления
        144 Гц

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        Приложения SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Приложение NFT*
        • YouTube
        ОС
        TITAN OS
        Объем памяти (флэш)*
        8 ГБ

      • Функции Smart TV

        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Голосовой ассистент*
        • Встроенная функция Amazon Alexa
        • Совместимо с Google Home
        • Пульт ДУ с микрофоном
        Умный дом
        • Control4
        • MATTER
        • Совместимо с Apple Home
        Игровая панель управления
        Gamebar 2.0
        Поддержка TTS
        Да

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудио
        Каналы: 2.1
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        50 Вт
        Конфигурация динамиков
        2 широкополосных динамика 10 Вт + сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Улучшение звука
        • Универсальный стиль
        • Режим AVL
        • Усиление низких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Виртуалайзер Dolby Atmos
        • DTS Play-Fi
        • Эквалайзер
        • Профиль слуха
        • Ночной режим
        • Калибровка помещения
        • Усиление голоса
        Функции наушников
        Dolby Atmos для наушников
        Аудиопроцессор
        IntelliSound
        Основная АС
        Широкополосная АС Bass Reflex (FR01A+)
        НЧ-динамик
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        4
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2, двухдиапазонный
        • Bluetooth 5.2
        • Совместим с Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI2
        Функции HDMI 2.1
        eARC на HDMI 2

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        Игры
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Совместимость с HDR10+
        • HLG

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        2323672
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        129  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        316  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        QLED LCD

      • Питание

        Электропитание
        100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        менее 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Режим ECO
        • Световой датчик
        • Отключение изображения (для радио)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Настольная подставка
        • Пульт ДУ

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Пластиковая рамка цвета металлик
        Конструкция подставки
        Подставка цвета металлик

      • Размеры

        Расстояние между 2 подставками
        805  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        600 x 400 мм
        Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
        1894 x 1097 x 96,2 мм
        Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
        1894 x 1136 x 380 мм
        Упаковка (Ш x В x Г)
        2080 x 1250 x 245 мм
        Вес телевизора без подставки
        54 кг
        Вес телевизора с подставкой
        56 кг
        Вес, включая упаковку
        68 кг

      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
      • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
      • Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.

