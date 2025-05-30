Представьте себе — вечерний просмотр кино, плавный игровой процесс, объемный звук, безграничные возможности Smart TV, разрешение 4K и подсветка Ambilight, с которой контент выходит за рамки экрана. Этот телевизор The One предлагает все необходимое.
Телевизор, который хочется смотреть
Телевизор 215 см (85") с Ambilight
4K QLED. VRR 144 Гц
Процессор P5 Picture
Dolby Vision и Dolby Atmos
Единственный телевизор со встроенной подсветкой на задней панели
Представьте себе — встроенная LED-подсветка реагирует на контент на экране, погружая вас в чарующее сияние. Ambilight меняет правила игры — экран будет казаться еще больше, и вы сможете полностью насладиться любимым контентом на телевизоре, Попробуйте — и больше никогда не захотите смотреть телевизор без нее.
Превосходная четкость и насыщенность цвета с 4K QLED
Яркие цвета. Полные деталей сцены. По-настоящему идеальное качество изображения. Благодаря 4K (UHD) этот телевизор с Ambilight адаптируется ко всем форматам HDR. Каждый момент будет невероятным — от темных сцен в фильмах до ярких игр и трансляций — чтобы вы могли наслаждаться каждой деталью происходящего на экране.
Не поверите, пока не увидите сами — процессор Philips P5
Фантастическая детализация, невероятная глубина сцены и чрезвычайно красочные цвета, а также реалистичные оттенки кожи. Столь качественная картинка с плавной передачей движения поможет окунуться в самую гущу событий на экране. Смотрите в оба и ощутите разницу в восприятии.
Кинематографичный просмотр с Dolby
Dolby Vision и Dolby Atmos помогут вам ощутить себя в режиссерском кресле. Каждая сцена с четкостью на уровне киностандарта станет наслаждением для ваших глаз и ушей. Фильмы, спорт или игры — окружите себя кинематографичным реализмом и наслаждайтесь каждым моментом.
DTS:X для иммерсивного 3D-звука
DTS:X обеспечивает потрясающе реалистичный звук, который найдет отклик в вашей душе. Благодаря технологии 3D-звука, открывающей новое измерение, вы сможете полностью погрузиться в события, происходящие на экране.
Новые впечатления от игры
От казуалов с геймпадом до тех, кто «потеет» в динамичных сражениях, — этот телевизор обеспечит минимальную задержку в играх и отличную графику с плавным игровым процессом. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, сверхнизкая задержка и Freesync Premium сделают игровой процесс еще приятнее, а игровой режим Ambilight поможет полностью погрузиться в происходящее на экране.
Titan OS. Простой и удобный поиск.
Платформа Philips Smart TV Titan OS позволит быстро находить интересующий вас контент. От сиквелов до сериалов, от документального кино до драмы — все видеоматериалы доступны одним касанием кнопки. Все лучшие приложения для потоковых трансляций легко доступны в меню этой ОС.
Легко подключайтесь к сети умного дома
Совместимость с Matter Smart Home обеспечивает простую интеграцию с уже выстроенной сетью умного дома. Для управления телевизором через приложение Matter Smart Home или с помощью голосовых команд просто нажмите кнопку на пульте ДУ и озвучьте, что нужно сделать — приглушить подсветку, отрегулировать термостат или включить телевизор Philips с Ambilight. Всего одна команда для полного комфорта. Этот телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.
Размер под ваши нужды
Размер имеет значение. В этом случае он определяет, насколько здорово телевизор впишется в интерьер комнаты. От небольшого экрана до огромной панели для домашнего кинотеатра — сделайте правильный выбор в зависимости от ваших потребностей. От 43" до невероятных 75" — идеальная модель The One найдется для каждого.
Диалоги еще четче с усилением голоса
Больше не нужно гадать, что именно сказал персонаж. Усиление голоса позволяет зрителю регулировать громкость диалогов отдельно от звуков окружения. Так вы не упустите ни единой реплики персонажей.
Дизайн в европейском стиле
Центральная шарнирная подставка тщательно продумана и позволит вам свободно настраивать угол просмотра без лишних бликов на панели экрана. Режим Lounge поможет создать расслабляющую атмосферу в комнате. Пульт ДУ из переработанного пластика, упаковка из картона FSC-стандарта и бумажные инструкции — это действительно экологичный телевизор Philips с Ambilight.
