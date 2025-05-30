Умови пошуку

      The One 4K телевізор з Ambilight

      85PUS9000/12

      Той, який хочеться дивитися

      Уявіть собі. Великі кіновечори. Плавні рухи в іграх. Об’ємний звук. Нескінченний вибір функцій Smart TV. І зображення 4K з Ambilight, що виходить за межі екрана. Цей телевізор не просто зручний у використанні – він має все, що потрібно.

      Переглянути усі переваги

      The One 4K телевізор з Ambilight

      Той, який хочеться дивитися

      • Телевізор 215 см (85 дюймів) з Ambilight
      • 4K QLED. Змінна частота оновлення (VRR) 144 Гц
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision та Dolby Atmos
      Єдиний телевізор із вбудованою підсвіткою позаду

      Єдиний телевізор із вбудованою підсвіткою позаду

      Уявіть собі. Вбудоване світлодіодне підсвічування реагує на все, що ви дивитеся, поглинаючи вас у кольоровий ореол. Ambilight змінює все: тепер ваш екран здаватиметься більшим, глибше занурюючи вас в улюблені телепередачі. Спробувавши цю функцію один раз, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без неї.

      Виражена чіткість і яскравість зображення з 4K QLED

      Виражена чіткість і яскравість зображення з 4K QLED

      Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.

      Бачити – значить вірити з технологією зображення Philips P5

      Бачити – значить вірити з технологією зображення Philips P5

      Уявіть собі це. Деталі з більшою глибиною. Неймовірно яскраві кольори. Такі реальні відтінки шкіри. З такими плавними, природними рухами й настільки чітким зображенням, що ви ніби відчуваєте себе там у цей момент. Розплющте очі, підсильте відчуття й відчуйте різницю.

      Кінематографічні враження від перегляду з Dolby

      Кінематографічні враження від перегляду з Dolby

      Dolby Vision та Dolby Atmos переносять вас прямо в крісло режисера. Кожна сцена, чітко окреслена за кінематографічними стандартами, – це насолода для ваших очей і вух. Незалежно від того, чи ви дивитеся фільми, спортивні програми чи граєте в ігри, з кожною неймовірною миттю оточуйте себе більш реалістичним кінематографічним зображенням.

      DTS:X для абсолютного 3D-звуку

      DTS:X для абсолютного 3D-звуку

      DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що ви можете його відчути. Завдяки технології 3D-звуку, яка додає ще один вимір, звук вільно рухається довкола вас, щоб занурити ще глибше в контент.

      Піднесіть свої ігри на новий рівень

      Піднесіть свої ігри на новий рівень

      Від фанатів джойстиків до найвідданіших геймерів, головне для них – це надчутливий ігровий процес і графіка без жодних прогалин. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, наднизька затримка та преміальна функція Freesync – все це забезпечує плавний ігровий процес. А з ігровим режимом Ambilight можна ще глибше зануритися в дію.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Titan OS. Зручна ОС.

      Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

      Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому

      Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому

      Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

      Будь-який розмір для ваших потреб

      Будь-який розмір для ваших потреб

      Розмір має значення. У цьому випадку – це те, як ваш телевізор буде гармонійно вписуватися в інтер’єр. Незалежно від того, чи ви обираєте невеликий екран, що щільно прилягатиме до стіни, чи великий екран для домашнього кінотеатру, ви можете зробити свій вибір відповідно до ваших потреб. Від 43 до неймовірних 75 дюймів по діагоналі – це, безумовно, телевізор, який варто дивитися.

      Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу

      Почуйте кожне слово з більшою чіткістю. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.

      Європейське дизайнерське мислення

      Ретельно продумана центральна поворотна підставка для більш гнучкого кута огляду та зменшення відблисків. Режим розслаблюючого світла покращує освітлення в кімнаті. Перероблений пластик, з якого виготовлено пульт дистанційного керування. Упаковка з переробленого картону із сертифікатом FSC та паперові інструкції всередині. Це все можна очікувати від телевізора Philips з Ambilight.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Анімація Ambilight FTI Animation
        • Музичний режим Ambilight
        • AmbiSleep
        • Режим гри
        • Режим Lounge Light
        • Будильник на світанку
        • Адаптація до кольору стіни
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        85  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        215  см
        Дисплей
        4K Ultra HD QLED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Природна частота оновлення
        120  Гц
        Процесор зображення
        P5 Perfect Picture Engine
        Покращення зображення
        • Calman
        • Підтримка Calman Autocal й ручне калібрування
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Гра
        • Підтримка HDR10+
        • Домашній кінотеатр
        • MEMC / FRC (вбудовано)
        • Micro Dimming Pro
        • Монітор
        • Фільм
        • Власний
        • Ultra Resolution
        Змінна частота оновлення
        144 Гц

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 576p – 50 Гц
        • 640x480 – 60 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц
        • 2560x1440 – 60/120/144 Гц
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Додаток NFT*
        • YouTube
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Вбудований помічник Amazon Alexa
        • Працює з Google Home
        • Пульт ДК з мікрофоном
        Використання функцій розумного дому
        • Control4
        • MATTER
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Аудіо
        2.1-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        50 Вт
        Конфігурація динаміків
        2 повнодіапазонні гучномовці по 10 Вт + сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Покращення звуку
        • Усі стилі звуку
        • Режим AVL
        • Підсилення низьких частот
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Еквалайзер
        • Аудіопрофіль
        • Нічний режим
        • Калібрування кімнати
        • Підсилення вокалу
        Характеристики навушників
        Dolby Atmos для навушників
        Звуковий процесор
        IntelliSound
        Основний гучномовець
        Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A+)
        Низькочастотний динамік
        Потрійний кільцевий баланс Quad PR

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        4
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Працює з Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI2
        Функції HDMI 2.1
        eARC на HDMI 2

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Підтримка HDR10+
        • HLG

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        2323672
        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        129  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        316  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        QLED LCD

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Екорежим
        • Сенсор світла
        • Вимикання зображення (для радіо)

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AAA
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник користувача
        • Підставка на стіл
        • Дистанційне керування

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Пластикова бронзова рамка
        Конструкція підставки
        Металева підставка

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        805  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        600 x 400 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        1894 x 1097 x 96,2 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        1894 x 1136 x 380 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        2080 x 1250 x 245 мм
        Вага телевізора без підставки
        54 кг
        Вага телевізора з підставкою
        56 кг
        Вага з упаковкою
        68 кг

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.

