Єдиний телевізор із вбудованою підсвіткою позаду

Уявіть собі. Вбудоване світлодіодне підсвічування реагує на все, що ви дивитеся, поглинаючи вас у кольоровий ореол. Ambilight змінює все: тепер ваш екран здаватиметься більшим, глибше занурюючи вас в улюблені телепередачі. Спробувавши цю функцію один раз, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без неї.