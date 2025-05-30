Уявіть собі. Великі кіновечори. Плавні рухи в іграх. Об’ємний звук. Нескінченний вибір функцій Smart TV. І зображення 4K з Ambilight, що виходить за межі екрана. Цей телевізор не просто зручний у використанні – він має все, що потрібно.
The One
4K телевізор з Ambilight
усього
recurring payment
Той, який хочеться дивитися
Телевізор 215 см (85 дюймів) з Ambilight
4K QLED. Змінна частота оновлення (VRR) 144 Гц
P5 Picture Engine
Dolby Vision та Dolby Atmos
Єдиний телевізор із вбудованою підсвіткою позаду
Уявіть собі. Вбудоване світлодіодне підсвічування реагує на все, що ви дивитеся, поглинаючи вас у кольоровий ореол. Ambilight змінює все: тепер ваш екран здаватиметься більшим, глибше занурюючи вас в улюблені телепередачі. Спробувавши цю функцію один раз, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без неї.
Виражена чіткість і яскравість зображення з 4K QLED
Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.
Бачити – значить вірити з технологією зображення Philips P5
Уявіть собі це. Деталі з більшою глибиною. Неймовірно яскраві кольори. Такі реальні відтінки шкіри. З такими плавними, природними рухами й настільки чітким зображенням, що ви ніби відчуваєте себе там у цей момент. Розплющте очі, підсильте відчуття й відчуйте різницю.
Кінематографічні враження від перегляду з Dolby
Dolby Vision та Dolby Atmos переносять вас прямо в крісло режисера. Кожна сцена, чітко окреслена за кінематографічними стандартами, – це насолода для ваших очей і вух. Незалежно від того, чи ви дивитеся фільми, спортивні програми чи граєте в ігри, з кожною неймовірною миттю оточуйте себе більш реалістичним кінематографічним зображенням.
DTS:X для абсолютного 3D-звуку
DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що ви можете його відчути. Завдяки технології 3D-звуку, яка додає ще один вимір, звук вільно рухається довкола вас, щоб занурити ще глибше в контент.
Піднесіть свої ігри на новий рівень
Від фанатів джойстиків до найвідданіших геймерів, головне для них – це надчутливий ігровий процес і графіка без жодних прогалин. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, наднизька затримка та преміальна функція Freesync – все це забезпечує плавний ігровий процес. А з ігровим режимом Ambilight можна ще глибше зануритися в дію.
Titan OS. Зручна ОС.
Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.
Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому
Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.
Будь-який розмір для ваших потреб
Розмір має значення. У цьому випадку – це те, як ваш телевізор буде гармонійно вписуватися в інтер’єр. Незалежно від того, чи ви обираєте невеликий екран, що щільно прилягатиме до стіни, чи великий екран для домашнього кінотеатру, ви можете зробити свій вибір відповідно до ваших потреб. Від 43 до неймовірних 75 дюймів по діагоналі – це, безумовно, телевізор, який варто дивитися.
Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу
Почуйте кожне слово з більшою чіткістю. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.
Європейське дизайнерське мислення
Ретельно продумана центральна поворотна підставка для більш гнучкого кута огляду та зменшення відблисків. Режим розслаблюючого світла покращує освітлення в кімнаті. Перероблений пластик, з якого виготовлено пульт дистанційного керування. Упаковка з переробленого картону із сертифікатом FSC та паперові інструкції всередині. Це все можна очікувати від телевізора Philips з Ambilight.
