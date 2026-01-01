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Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ4200/12

Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации.

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Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

  • Зарядка моб. телефона/устр. USB

Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

Прибор оснащен встроенным отсеком для хранения штекеров для подключения, что обеспечивает удобное хранение и использование. В комплект входят большие и малые штекеры для разных моделей мобильных телефонов, а также штекер для устройств с портом мини-USB.

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Отображение даты и дня недели

Отображение даты и дня недели

ЖК-дисплей четко отображает дату и день недели.

Технические характеристики

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  • • Уникальные предложения
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