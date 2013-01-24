Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ4200/12
    Общая оценка / 5
    • Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите
      -{discount-value}

      Радиочасы с цифровой настройкой

      AJ4200/12
      Общая оценка / 5

      Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

      Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 459.00грн

      Радиочасы с цифровой настройкой

      Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

      Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

      Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

      Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 459.00грн

      Радиочасы с цифровой настройкой

      Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

      Радиобудильник Philips не только разбудит вас мелодией с любимой радиостанции, но и зарядит мобильный телефон, пока вы спите. Радиобудильник имеет два режима сигнала: для рабочих и для выходных дней, а также оснащен большим ЖК-дисплеем для удобного просмотра информации. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все radios-and-alarm-clocks

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Радиочасы с цифровой настройкой

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мобильный телефон заряжается, пока Вы спите

        • Зарядка моб. телефона/устр. USB
        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

        Цифровая настройка с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровая настройка с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

        Встроенный отсек для хранения — Вы никогда не потеряете штекеры для подключения

        Прибор оснащен встроенным отсеком для хранения штекеров для подключения, что обеспечивает удобное хранение и использование. В комплект входят большие и малые штекеры для разных моделей мобильных телефонов, а также штекер для устройств с портом мини-USB.

        Одновременная зарядка мобильного телефона и USB-устройства

        Одновременная зарядка мобильного телефона и USB-устройства

        Данный прибор также выполняет функцию зарядного устройства, поддерживающего одновременную зарядку двух устройств. Вставьте мобильный телефон и USB-устройство (или два мобильных телефона, или два USB-устройства) в радиобудильник перед тем, как лечь спать. Утром устройства будут также готовы к работе, как и вы!

        Поддерживаются все распространенные бренды мобильных телефонов и устройств USB

        Поддерживаются все распространенные бренды мобильных телефонов и устройств USB

        Прибор выполняет функцию зарядного устройства для мобильного телефона и USB-устройства, заряжая их, пока вы спите. Благодаря поддержке всех распространенных брендов мобильных телефонов данное устройство универсально и очень удобно.

        Отображение даты и дня недели

        Отображение даты и дня недели

        ЖК-дисплей четко отображает дату и день недели.

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Большой ЖК-дисплей для удобства просмотра

        Большой ЖК-дисплей для удобства просмотра

        Большой дисплей позволяет с удобством просматривать отображаемую информацию. Теперь можно без труда увидеть показания часов, дату или настройку будильника даже на расстоянии. Он идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Технические характеристики

        • Зарядка

          Мобильный телефон
          • Motorola
          • Nokia
          • Samsung
          • Sony Ericsson
          USB-устройства
          5 В

        • Функции управления

          Будильники
          • звуковой радиосигнал
          • звуковой сигнал
          • Повтор будильника через 24 часа
          • двойной будильник
          • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
          Часы
          • Цифровые
          • таймер спящего режима

        • Тюнер/Прием/Передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM

        • Звук

          Акустическая система
          моно
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Прочее
          • наушники
          • Краткое руководство
          руководство пользователя
          Да

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          132  мм
          Высота основного устройства
          52  мм
          Ширина основного устройства
          180  мм

        • Питание

          Тип
          Входной разъем питания переменного тока

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться