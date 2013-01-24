Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах
Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.
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