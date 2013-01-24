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Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

AJ5305D/12
Общая оценка / 5
  • Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone
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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    AJ5305D/12
    Общая оценка / 5

    Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

    Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

    Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах

    Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

    Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

    Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла. Узнать обо всех преимуществах

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      Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

      • с коннектором Lightning
      • для iPod/iPhone
      • FM, два будильника
      • 4 Вт
      Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

      Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

      Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

      Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

      Технические характеристики

      • Совместимость с iPhone

        Совместимые продукты
        iPhone 5

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Совместимость
        от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod touch 5 поколения
        • iPod nano 7 поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • HomeStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Будильник
        • несколько сигналов будильника
        • таймер отключения
        Часы
        • аналоговый дисплей
        • цифровой дисплей
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Воспроизведение
        • управление воспроизведением
        • Навигация по альбому/дорожке
        Радио
        • FM-радио
        • Предустановка
        • сканирование
        • настройка

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения
        • Зарядка iPhone
        • Зарядка iPod

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Частотный диапазон
        87,5-108  МГц
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM

      • Часы

        Тип
        Цифровые
        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Источник будильника
        • Звуковой сигнал
        • Док-станция
        • FM-радио
        Повтор будильника через 24 часа
        Да
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Комфорт

        Тип дисплея
        Светодиодный дисплей
        Цвет подсветки
        Янтарный
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая

      • Звук

        Звуковая система
        Стерео
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        4 Вт
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Питание

        Электропитание
        100-240 В 50/60 Гц
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока, 5,9 В, 2 А

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        155 X 144 X 92  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        215 x 106 x 177 мм
        Вес
        0,52  кг
        Вес, включая упаковку
        0,85  кг

      • Аксессуары

        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        Да

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