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Больше не доступен

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

AJ5305D/12

Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

Радиочасы с док-станцией Philips подарят вам приятное пробуждение. Бесплатное приложение Philips содержит удобные функции будильника и радио, а среднеквадратичная выходная мощность 4 Вт гарантирует мощное, четкое звучание. Просто подключите iPod или iPhone, не вынимая его из чехла.

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Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • FM, два будильника

  • 4 Вт

Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Цифровая настройка FM с предустановками

Цифровая настройка FM с предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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