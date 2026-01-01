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Больше не доступен
AJL308/12
Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких
Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.
Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.
Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.
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