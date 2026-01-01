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Больше не доступен

Радиочасы

AJL308/12

Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

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Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.

Проснитесь под звуки природы и начните новый день

Проснитесь под звуки природы и начните новый день

Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
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