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    Радиочасы

    AJL308/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких
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      Радиочасы

      AJL308/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

      Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы

      Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

      Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

      Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

      Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы

      Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

      Попробуйте разнообразить обычный распорядок любимой фотографией или песней. Радиочасы с 7" цветным дисплеем и удобным слотом USB/SD помогут вам правильно начать день.

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        Радиочасы

        Радиочасы

        Итого:

        Просыпайтесь и смотрите на фотографию близких

        7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

        7" цветной дисплей для удобства считывания показаний часов, радио и календаря

        Для удобства ЖК дисплей радиочасов Philips имеет большую область просмотра, позволяя без труда увидеть показания часов и будильника даже на расстоянии, что идеально для людей преклонного возраста и людей со слабым зрением.

        Проснитесь под звуки природы и начните новый день

        Проснитесь под звуки природы и начните новый день

        Во многих часах предусмотрено несколько вариантов сигнала будильника. Что особенного в наших часах? Радиочасы Philips разбудят вас звуками природы, мелодией с радио или традиционным сигналом будильника. Вам хотелось бы проснуться под шум океана или под любимую мелодию? С этими радиочасами возможно все!

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

        Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото

        Слушайте музыку или радиоканалы во время просмотра фото

        Слушайте музыку или радиопередачи во время просмотра фотографий. Просто выберите в меню режим "Photo with music" (просмотр фотографий с музыкальным сопровождением), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь музыкой за просмотром фотографий. Радиочасы Philips оснащены разъемами для подключения USB-устройств и карт памяти SD, благодаря которым можно воспроизводить любимую музыку в формате MP3 и WMA, а также просматривать цифровые изображения на ЖК-дисплее.

        Любимая фотография или картинка рядом с кроватью

        Любимая фотография или картинка рядом с кроватью

        Благодаря возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии с помощью карт памяти SD. Просто вставьте карту памяти в специальный разъем на радиочасах Philips, и цифровые фотографии будут выводиться прямо на устройство. Оживите воспоминания с семьей, поставив фотографию рядом с кроватью!

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Время двойного будильника

        Время двойного будильника

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

        Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

        Благодаря универсальной возможности переноса файлов, доступ через слот USB и слот карт памяти SD к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

        • Медианосители

          Флэш-накопитель USB
          Да
          Доступ к карте памяти
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC

        • Функции управления

          Будильники
          • звуковой сигнал
          • двойной будильник
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          Цифровые
          Улучшения часов
          • звуки природы
          • расслабляющая музыка
          • просыпайтесь под звуки природы

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Сохранение радиостанций
          20
          Диапазоны тюнера
          FM
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • Карта памяти SD/MMC
          • Флэш-накопитель USB
          Поддерживаемые форматы
          • MP3
          • WMA

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          2 x 0,6 Вт RMS

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          300:1
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Рабочая область просмотра
          154,1 x 86,6  мм
          Тип ЖК-панели
          антибликовый поляризатор
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Прочее
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          91,2  мм
          Высота основного устройства
          168,5  мм
          Ширина основного устройства
          208,5  мм

        • Питание

          Входное напряжение пост. тока
          9  В
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Громкоговорители

          Улучшения АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Воспроизведение цифровых фотографий

          Улучшение изображения
          демонстрация слайдов с воспр. MP3
          Формат сжатия изображений
          JPEG

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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