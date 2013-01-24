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    Дисплей Multi-Touch

    BDL4254ET/00
    Общая оценка / 5
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      Дисплей Multi-Touch

      BDL4254ET/00
      Общая оценка / 5

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Multi-Touch

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Дисплей Multi-Touch

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей Multi-Touch

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        благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

        • 42"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        • Оптический интерфейс, 5 точек касания
        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

        Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

        Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

        Настоящая технология Multi-Touch с 5 одновременно активными точками касания

        Дополнительная интерактивность благодаря 5 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 5 точек касания — невероятно экономичное решение.

        Совместимость с USB Plug-and-Play

        Подключите дисплей к медиаплееру через порт USB для автоматического распознавания устройства. Поддержка USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

        Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

        Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        Поддерживает все основные операционные системы

        Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

        Пакет ПО Smart Control

        Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

        Работа в портретном положении

        Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          106,7  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          42  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          450  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          12  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Цвета дисплея
          1,06 млрд.
          Шаг пикселей
          0,485 x 0,485 мм
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Оптическая сенсорная технология
          Точки касания
          5 одновременно активных точек касания
          Стандарт Plug and play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 4 мм

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort (1.1a)
          • HDMI
          • DVI-D
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          Видеовыход
          • DVI-I
          • VGA (через DVI-D)
          Аудиовход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем для внешней АС
          Внешнее управление
          • RJ45
          • RS232C (вход/выход) D-Sub9
          Другие подключения
          • USB
          • AC-выход
          • OPS

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Функции управления

          Размещение
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Сквозной канал сигнала
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Изображение в изображении
          PIP
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Простая установка
          • Выход AC
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Другие удобства
          Ручки для переноски

        • Размеры

          Ширина устройства
          976,16  мм
          Высота устройства
          569,50  мм
          Глубина устройства
          79,80  мм
          Ширина рамки
          19,5 мм
          Вес продукта
          24,3  кг
          Крепление VESA
          400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм
          Крепление для специальной подставки
          100 x 200 мм, 100 x 100 мм

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 10 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          5~40  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Электропитание
          90 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Потребление (в режиме работы)
          120 Вт (типич.)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Кабель RS232
          • Кабель USB
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Краткое руководство
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          Подставка
          BM05462 (дополнительно)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Испанский
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CCC
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • RoHS
          • EPA
          • CB
          • C-Tick
          • EAC
          • ЭМП
          • KUCAS
          • SASO
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство
        • Руководство пользователя на CD-ROM

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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