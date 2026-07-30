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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

BDL4254ET/00

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Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
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благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

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  • 42"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • Оптический интерфейс, 5 точек касания

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Технические характеристики

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