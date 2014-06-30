Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Signage Solutions

    Дисплей E-Line

    BDL4260EL/00
    Общая оценка / 5
    • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
      -{discount-value}

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      BDL4260EL/00
      Общая оценка / 5

      На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

      Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

      Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

      На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

      Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

      Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей E-Line

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

        С инновациями Smart Collection

        • 42"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

        Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

        Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

        Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

        Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

        Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

        Опциональный слот OPS

        Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Благодаря этому вы можете выполнять обновление или заменять используемые устройства в любое удобное время. Теперь вы легко сможете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение для воспроизведения рекламного контента.

        Просто подключите дисплей и запустите потоковую передачу через DLNA

        Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          106.73  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          42.02  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Шаг пикселей
          0,4845 x 0,4845 мм
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          450  кд/м²
          Цвета дисплея
          1073,7 млн
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          12  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем для внешней АС
          Видеовход
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x 2)
          • DVI-D
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • USB
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          Аудиовход
          • Разъем 3,5 мм
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Другие подключения
          OPS
          Видеовыход
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Комфорт

          Ориентация
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Ячеечная матрица
          До 10 x 10
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • DVI
          • RS232
          • Проходной вход IR
          • VGA
          • DisplayPort
          Простая установка
          • Специальная подставка
          • Выход AC
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • RS232
          • Один провод (HDMI-CEC)
          • Карта стандарта OPS RS232
          • HDMI (один провод)

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребление (в режиме работы)
          104,49 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,4 Вт

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 480i, 60 Гц

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          100 x 100 мм, 100 x 200 мм
          Ширина устройства
          965,8  миллиметра
          Product weight
          18,3  кг
          Высота устройства
          558,8  миллиметра
          Глубина устройства
          69  миллиметра
          Настенное крепление
          400 x 200 мм, 200 x 200 мм
          Ширина рамки
          15,8 мм

        • Условия эксплуатации

          Высота
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          60 000  часов
          Относительная влажность
          20–80  %
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • M4A
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • MP4

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
          • Краткое руководство пользователя
          • Кабель RS232
          Дополнительные аксессуары
          • Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
          • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
          Подставка
          BM04642 (дополнительно)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • BSMI
          • CB
          • J-Moss
          • PSE
          • VCCI

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4602)
        • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.