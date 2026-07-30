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  • Четкое и яркое изображение
  • Четкое и яркое изображение
  • Четкое и яркое изображение
  • Четкое и яркое изображение
  • Четкое и яркое изображение
  • Четкое и яркое изображение

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4645E/00

Четкое и яркое изображение
Показывайте рекламные материалы и другую информацию на этом многофункциональном дисплее для общественных мест, ведь он гарантирует невероятно четкое изображение. Широкие возможности подключения видеоустройств и наличие интерфейса OPS делают этот дисплей идеальным выбором.
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благодаря этому стильному дисплею Full HD

Четкое и яркое изображение

  • 117 см (46")

  • мультимедийный

  • Full-HD

Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

Управление по сети: RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Технические характеристики

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