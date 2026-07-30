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  • Восхитительное качество изображения
  • Восхитительное качество изображения
  • Восхитительное качество изображения
  • Восхитительное качество изображения
  • Восхитительное качество изображения
  • Восхитительное качество изображения

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4651VH/00

Восхитительное качество изображения
Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.
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даже в условиях высокого уровня освещенности

Восхитительное качество изображения

  • 117 см (46")

  • мультимедийный

  • Full-HD

Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Оцените высокое качество изображения даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем освещения, при этом обеспечивая кристально чистое изображение. Однако необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях. Подробные сведения о требованиях к условиям эксплуатации смотрите в руководстве.

Идеально для мест с ярким солнечным освещением

Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.

Тонкая рамка и стильный дизайн

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Технические характеристики

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