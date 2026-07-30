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Больше не доступен
BDL4651VH/00
117 см (46")
мультимедийный
Full-HD
Оцените высокое качество изображения даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем освещения, при этом обеспечивая кристально чистое изображение. Однако необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях. Подробные сведения о требованиях к условиям эксплуатации смотрите в руководстве.
Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
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