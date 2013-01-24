Идеально для мест с ярким солнечным освещением

Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.