Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
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Восхитительное качество изображения
Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительное качество изображения
Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.
Восхитительное качество изображения
Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восхитительное качество изображения
Воспроизводите невероятно четкие рекламные ролики даже в условиях яркого солнечного света или высокого уровня освещенности. ЖК-дисплей 1500 нит обеспечивает невероятное качество изображения при любых обстоятельствах.
ЖК-монитор
Итого:
Необычайные впечатления от просмотра даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования устройства и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем естественного освещения. При этом изображение является кристально чистым при любом местоположении, даже если яркость окружающего освещения доставляет неудобства.
Благодаря панели с невероятно высоким уровнем яркости эту модель можно устанавливать в местах с любыми условиями эксплуатации, даже если на экран будут попадать прямые солнечные лучи. Однако в данном случае необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить появление черных точек.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Этот рекламный дисплей оснащен датчиком температуры для наблюдения за состоянием устройства. В случае превышения температурной нормы автоматически включаются два внутренних кулера, охлаждающих дисплей.
Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет упорядочить кабели и придать им профессиональный вид.
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Изображение/дисплей
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Размеры
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Размеры упаковки
Габариты изделия