Даже при дневном освещении проецируемое изображение имеет высокую яркость

Оцените высокое качество изображения даже при прямом солнечном свете благодаря панели 1500 нит. Высокая яркость расширяет границы использования изделия и позволяет устанавливать его в местах с высоким уровнем освещения, при этом обеспечивая кристально чистое изображение. Однако необходимо соблюдать температурные условия эксплуатации экрана и устанавливать его в вентилируемых помещениях. Подробные сведения о требованиях к условиям эксплуатации смотрите в руководстве.