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Больше не доступен
BDL4675XU/00
117 см (46")
HD Ready
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
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