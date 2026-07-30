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  • Видеостены отличного качества
  • Видеостены отличного качества
  • Видеостены отличного качества
  • Видеостены отличного качества
  • Видеостены отличного качества
  • Видеостены отличного качества

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4675XU/00

Видеостены отличного качества
Теперь вы сможете демонстрировать рекламные ролики и сообщения на видеостенах величиной 5 x 5 блоков — зрители просто не смогут оторвать глаз
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на основе ЖК-дисплеев 46" с нулевым межэкранным расстоянием

Видеостены отличного качества

  • 117 см (46")

  • HD Ready

Тонкая рамка и стильный дизайн

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Улучшенная заводская настройка цвета

При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Технические характеристики

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