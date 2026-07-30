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  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL4678XL/00

Создавайте потрясающие видеостены
Поразите аудиторию потрясающей видеостеной. Дизайн без рамки и превосходное качество изображения Full HD гарантирует незабываемые впечатления от просмотра.
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благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Создавайте потрясающие видеостены

  • 46"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 500 кд/м²

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

Дизайн без рамки для создания потрясающих видеостен

Великолепные видеостены из экранов без рамки. Максимальное количество экранов: 5 x 5. Благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

Технические характеристики

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