Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.