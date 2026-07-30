Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BDL4678XL/00
46"
Прямая светодиодная подсветка
Full-HD
500 кд/м²
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.
Великолепные видеостены из экранов без рамки. Максимальное количество экранов: 5 x 5. Благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
Отзывы