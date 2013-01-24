Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Демонстрируйте рекламный контент на стильном
Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Демонстрируйте рекламный контент на стильном
Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах
Демонстрируйте рекламный контент на стильном
Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Демонстрируйте рекламный контент на стильном
Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания. Узнать обо всех преимуществах
Рекламный дисплей
Цена магазина Philips
Итого:
Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Создайте видеостену, подключив до 150 экранов через последовательное соединение VGA, и оцените непревзойденное качество изображения. Для установки видеостены не требуется особых усилий и дополнительного оборудования, но при этом она неизменно притягивает взгляды аудитории.
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Изображение/дисплей
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Размеры
Прочее
Условия эксплуатации
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Звук
Размеры упаковки