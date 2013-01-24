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    Дисплей Video Wall

    BDL4777XH/00
    Общая оценка / 5
    • Добейтесь потрясающего эффекта Добейтесь потрясающего эффекта Добейтесь потрясающего эффекта
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      Дисплей Video Wall

      BDL4777XH/00
      Общая оценка / 5

      Добейтесь потрясающего эффекта

      Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Дисплей Video Wall

      Добейтесь потрясающего эффекта

      Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Добейтесь потрясающего эффекта

      Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Дисплей Video Wall

      Добейтесь потрясающего эффекта

      Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей Video Wall

        Цена магазина Philips

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        Добейтесь потрясающего эффекта

        благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

        • 47"
        • Прямая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        • 800 кд/м²
        Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

        Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

        Дисплеи нового поколения для видеостен оснащены самыми тонкими рамками в отрасли и усовершенствованной системой установки. Используйте рекламный контент максимально эффективно благодаря дисплеям с ультратонкими рамками — ваша информация всегда будет заметна. Толщина рамки позволяет создать видеостену практически любого размера.

        Комплект для настройки цветов обеспечивает однородность цвета

        Комплект для настройки цветов обеспечивает однородность цвета

        Усовершенствованный комплект для настройки цветов регулирует уровень яркости подсветки, оптимизирует кривую гамма-распределения и настраивает оттенки серого для объединенных в сеть дисплеев. Вы можете применять одинаковые настройки цветов для всех дисплеев в сети — для впечатляющей видеостены, мозаичного расположения, диспетчерской или отображения меню. Дополнительный комплект настройки гарантирует однородность цвета для всех объединенных дисплеев.

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

        CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          119,2  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          46,9  (дюймы)
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          800  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1400:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          12  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,54 x 0,54 мм
          Цвета дисплея
          1,06 млрд.
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология панели
          IPS

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 1080i, 25, 30 Гц
          • 480i, 30, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 25, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц

        • Подключения

          Видеовход
          • DVI-D
          • HDMI
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          • DisplayPort
          Видеовыход
          • DVI-I
          • VGA (через DVI-I)
          Аудиовход
          • Разъем 3,5 мм
          • Аудио левый/правый (RCA)
          Цифровой аудиовыход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем для внешней АС
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          • RS232C (вход/выход) D-Sub9
          Другие подключения
          OPS

        • Комфорт

          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • VGA
          • DVI
          • Передача через ИК-канал
          Простая установка
          • Ручки для переноски
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          • Датчик освещения Ambient
          • Smart Power
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          • Карта стандарта OPS RS232
          • Один провод (HDMI-CEC)
          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
            Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
            Портретный режим (24/7)
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Ячеечная матрица
          До 10 x 15
          Другие удобства
          • Ручки для переноски
          • Замок Kensington
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Функции контроля безопасности
          • Отказоустойчивость (Failover)
          • Контроль нагрева
          • Датчик температуры

        • Размеры

          Толщина рамки
          4,9 мм
          Ширина рамки
          Сверху/слева: 3,20 мм, снизу/справа: 1,70 мм
          Ширина устройства
          1044,9  миллиметра
          Высота устройства
          590,0  миллиметра
          Глубина устройства
          108,8  миллиметра
          Вес продукта
          25,5  кг
          Крепление VESA
          400 x 400, 400 x 200, 200 x 200 мм, M6
          Крепление для специальной подставки
          200 x 100, 100 x 100 мм, M4
          Ширина рамки (Л/В, П/Н)
          3,2 мм, 1,7 мм
          Вес изделия (фунты)
          56,2  фунта
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,28  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          23,23  (дюймы)
          Ширина устройства (в дюймах)
          41,14  (дюймы)

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Высота
          0–3000 м
          Относительная влажность
          20–80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Потребление (в режиме работы)
          110 Вт
          Электропитание
          100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
          Функции энергосбережения
          Smart Power

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Кабель RS232
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
          • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
          • Краткое руководство пользователя
          • Направляющие штыри
          • Выравнивающие панели
          Дополнительные аксессуары
          • Комплект для выравнивания
          • Комплект для калибровки цвета (CCK4601)
          • Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
          • Настольная подставка

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Польский
          • Русский
          • Испанский
          • Турецкий
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • CB
          • GOST
          • EPEAT
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        • Направляющие штыри
        • Выравнивающие панели
        • Дополнительные аксессуары: Комплект для выравнивания
        • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4601)
        • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)
        • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка

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