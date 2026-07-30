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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL4777XH/00

Добейтесь потрясающего эффекта
Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра.
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благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Добейтесь потрясающего эффекта

  • 47"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 800 кд/м²

Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

Дисплеи нового поколения для видеостен оснащены самыми тонкими рамками в отрасли и усовершенствованной системой установки. Используйте рекламный контент максимально эффективно благодаря дисплеям с ультратонкими рамками — ваша информация всегда будет заметна. Толщина рамки позволяет создать видеостену практически любого размера.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Комплект для настройки цветов обеспечивает однородность цвета

Комплект для настройки цветов обеспечивает однородность цвета

Усовершенствованный комплект для настройки цветов регулирует уровень яркости подсветки, оптимизирует кривую гамма-распределения и настраивает оттенки серого для объединенных в сеть дисплеев. Вы можете применять одинаковые настройки цветов для всех дисплеев в сети — для впечатляющей видеостены, мозаичного расположения, диспетчерской или отображения меню. Дополнительный комплект настройки гарантирует однородность цвета для всех объединенных дисплеев.

Технические характеристики

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