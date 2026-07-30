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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL4777XL/00

Добейтесь потрясающего эффекта
Невероятно мощная видеостена поразит ваших зрителей. Ультратонкая рамка и великолепное качество изображения гарантируют неизгладимые впечатления от просмотра.
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благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Добейтесь потрясающего эффекта

  • 47"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 500 кд/м²

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

Полное погружение в события на экране благодаря ультратонкой рамке

Дисплеи нового поколения для видеостен оснащены самыми тонкими рамками в отрасли и усовершенствованной системой установки. Используйте рекламный контент максимально эффективно благодаря дисплеям с ультратонкими рамками — ваша информация всегда будет заметна. Толщина рамки позволяет создать видеостену практически любого размера.

Технические характеристики

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