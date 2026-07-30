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Больше не доступен
BDL5545E/00
140 см (55")
Full-HD
Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.
Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
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