КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Зачаруйте свою аудиторию
  • Зачаруйте свою аудиторию
  • Зачаруйте свою аудиторию
  • Зачаруйте свою аудиторию
  • Зачаруйте свою аудиторию
  • Зачаруйте свою аудиторию

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL5545E/00

Зачаруйте свою аудиторию
Благодаря этому стильному и доступному по цене ЖК-дисплею с диагональю 140 см (55") ваши рекламные материалы будут привлекать еще больше внимания. Множество различных функций этого HD-дисплея не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Посмотреть все преимущества

невероятно четким и качественным изображением Full HD

Зачаруйте свою аудиторию

  • 140 см (55")

  • Full-HD

Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

Тонкая рамка и стильный дизайн

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.