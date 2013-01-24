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    Дисплей Multi-Touch

    BDL5556ET/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Новый уровень вовлеченности Новый уровень вовлеченности Новый уровень вовлеченности
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      Дисплей Multi-Touch

      BDL5556ET/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Дисплей Multi-Touch

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Дисплей Multi-Touch

      Новый уровень вовлеченности

      Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей Multi-Touch

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Новый уровень вовлеченности

        благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

        • 55"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        • Оптический интерфейс, 6 точек касания
        Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

        Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

        Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

        Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

        SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

        Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

        Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

        Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

        Настоящая технология Multi-Touch с 6 одновременно активными точками касания

        Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.

        Поддерживает все основные операционные системы

        Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          138,7  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          54,6  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          450  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          12  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Цвета дисплея
          1,06 млрд.
          Шаг пикселей
          0,63 x 0,63 мм
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Оптическая сенсорная технология
          Точки касания
          6 одновременно активных точек касания
          Стандарт Plug and play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          Закаленное защитное стекло 5 мм

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort (1.1a)
          • HDMI
          • DVI-D
          • VGA (аналоговый D-Sub)
          • Компонентный (RCA)
          • Композитный (RCA)
          Видеовыход
          • DVI-I
          • VGA (через DVI-D)
          Аудиовход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          • Аудио левый/правый (RCA)
          • Разъем для внешней АС
          Внешнее управление
          • RJ45
          • RS232C (вход/выход) D-Sub9
          Другие подключения
          • USB
          • AC-выход
          • OPS

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Комфорт

          Размещение
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Сквозной канал сигнала
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Изображение в изображении
          PIP
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Простая установка
          • Выход AC
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Другие удобства
          Ручки для переноски

        • Размеры

          Ширина устройства
          1257,3  миллиметра
          Высота устройства
          728,1  миллиметра
          Глубина устройства
          79  миллиметра
          Ширина рамки
          19,5 мм
          Вес продукта
          43  кг
          Крепление VESA
          400 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм
          Крепление для специальной подставки
          100 x 200 мм, 100 x 100 мм

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 10 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          5~40  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Питание

          Электропитание
          90 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Потребление (в режиме работы)
          140 Вт (типич.)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Кабель RS232
          • Кабель USB
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Краткое руководство
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          Подставка
          BM05462 (дополнительно)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Испанский
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CCC
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • RoHS
          • EPA
          • CB
          • C-Tick
          • EAC
          • ЭМП
          • KUCAS
          • SASO
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство
        • Руководство пользователя на CD-ROM

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