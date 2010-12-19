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    ЖК-монитор

    BDL5571V/00
    Общая оценка / 5
    • Изображение потрясающего качества Изображение потрясающего качества Изображение потрясающего качества
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      ЖК-монитор

      BDL5571V/00
      Общая оценка / 5

      Изображение потрясающего качества

      Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Изображение потрясающего качества

      Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах

      Изображение потрясающего качества

      Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Изображение потрясающего качества

      Благодаря стильному ЖК-экрану с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой ваши рекламные ролики будут привлекать еще больше внимания. Зрители не смогут оторвать глаз от этого необычайно тонкого дисплея. Узнать обо всех преимуществах

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        ЖК-монитор

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        Изображение потрясающего качества

        с ЖК-дисплеем с диагональю 140 см (55") и тонкой рамкой

        • 140 см (55")
        • Full-HD

        ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

        Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

        Тонкая рамка и стильный дизайн

        Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        Модуль для выхода DVI

        При помощи модуля DVI можно создать цифровую видеостену, расположив на ней до 9 экранов в конфигурации 3 x 3. Просто подсоедините модуль к боковому разъему телевизора, потом подключите выход DVI к входному разъему DVI другого экрана и создайте совершенно потрясающую видеостену у себя в комнате.

        Множество функций. Один провод

        Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

        Управление по сети: RJ45

        Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

        Панель 120 Гц

        Оцените удивительно четкое видеоизображение благодаря панели 120 Гц. Даже динамичные сцены фильмов будут четкими не размытыми, что усиливает впечатления от просмотра.

        Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

        Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

        Высокая яркость для более четкого изображения

        Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

        Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

        Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          140  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Шаг пикселей
          0,63 x 0,63 мм
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          700  кд/м²
          Цвета дисплея
          1,06 миллиарда цветов
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Время отклика (типич.)
          10  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Техника отображения
          Панель 120 Гц

        • Подключения

          ПК
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • Выход VGA D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          • RJ45
          А/В вход
          • HDMI x1
          • Аудио (Л/П) x2
          • Компонентный (BNC) x1
          А/В выход
          Аудиовход (Л/П) x1
          Другие подключения
          • DisplayPort
          • USB
          • AC-выход
          • Разъем для внешнего динамика

        • Комфорт

          Ориентация
          • Портретная
          • Ландшафтный
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Ячеечная матрица
          5 x 5
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • VGA
          • DVI (дополнительно)
          Простая установка
          • Выход AC
          • Ручки для переноски
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          • Датчик освещения Ambient
          • Smart Power
          Функции контроля безопасности
          • Контроль нагрева
          • Датчик температуры
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Упаковка
          Коробка для многократного использования

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 12 Вт (8 Ом)

        • Мощность

          Потребление (в режиме работы)
          214 Вт, типич.
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт (один провод, при включенном RS232)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Размеры

          Толщина рамки
          19,5 мм/0,8"
          Крепление для специальной подставки
          300 x 320 x 64
          Высота с подставкой
          773.2  миллиметра
          Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
          11,81 x 11,89 x 2,52
          Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
          30.4  (дюймы)
          Ширина устройства
          1252,1  миллиметра
          Product weight
          38,7  кг
          Глубина с подставкой
          405.1  миллиметра
          Высота устройства
          722,9  миллиметра
          Глубина устройства
          121,8  миллиметра
          Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
          15.95  (дюймы)
          Ширина устройства (в дюймах)
          49,3  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          28.5  (дюймы)
          Настенное крепление
          400x400 мм (Устройство), 100x100 мм (Вставка)
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,8  (дюймы)
          Вес изделия (фунты)
          85,1  фунта

        • Габариты изделия

          Width
          125  см
          высота
          72.29  см
          Глубина
          12.3  см
          Вес
          26.4  кг
          Высота (с подставкой)
          102.2  см
          Глубина (с подставкой)
          42.3  см
          Вес (с подставкой)
          55.5  кг

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Среднее время между отказами
          60 000  часов
          Относительная влажность
          5—90  %

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
          • Краткое руководство пользователя
          Дополнительные аксессуары
          Модуль DVI Out (CRA71)
          Подставка
          BM05211

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          Гарантия
          Европа/Северная Америка: 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL

        • Размеры упаковки

          высота
          105  см
          ширина
          167  см
          Глубина
          30  см
          Вес нетто
          38.7  кг
          Вес брутто
          42.3  кг
          Вес упаковки
          3.6  кг
          EAN
          87 12581 57932 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя
        • Дополнительные аксессуары: Модуль DVI Out (CRA71)

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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