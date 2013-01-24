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Светодиодный дисплей

BDL5585XL/00
Общая оценка / 5
  • У аудитории захватит дух У аудитории захватит дух У аудитории захватит дух
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    Светодиодный дисплей

    BDL5585XL/00

    У аудитории захватит дух

    Это самый стильный способ демонстрации рекламных роликов! Благодаря суперузкой рамке и набору функций данный дисплей можно легко использовать в качестве самостоятельного устройства или как часть видеостены с поразительным дизайном.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Светодиодный дисплей

    У аудитории захватит дух

    Это самый стильный способ демонстрации рекламных роликов! Благодаря суперузкой рамке и набору функций данный дисплей можно легко использовать в качестве самостоятельного устройства или как часть видеостены с поразительным дизайном.

    У аудитории захватит дух

    Это самый стильный способ демонстрации рекламных роликов! Благодаря суперузкой рамке и набору функций данный дисплей можно легко использовать в качестве самостоятельного устройства или как часть видеостены с поразительным дизайном.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Светодиодный дисплей

    У аудитории захватит дух

    Это самый стильный способ демонстрации рекламных роликов! Благодаря суперузкой рамке и набору функций данный дисплей можно легко использовать в качестве самостоятельного устройства или как часть видеостены с поразительным дизайном.

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      У аудитории захватит дух

      от высокопроизводительного ЖК-дисплея

      • 140 см (55")
      • светод.подсветка по всей площади экрана
      • Full-HD
      Шлейфовое соединение DVI

      Шлейфовое соединение DVI

      Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

      Прямая светодиодная подсветка

      Наслаждайтесь превосходным единообразием светопередачи с прямой светодиодной подсветкой, которая еще больше усиливает контрастность. Более точная передача белого существенно расширяет цветовую гамму, улучшая цветопередачу и значительно повышая удовольствие от просмотра. Благодаря сверхэкономичному расходу электроэнергии также снижается общая стоимость владения.

      Множество функций. Один провод

      Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

      Управление по сети: RJ45

      Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

      Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

      Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      Профессиональные ПК являются неотъемлемой частью большинства инсталляций. Довольно часто для их установки требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка для ПК, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет упорядочить кабели и придать им профессиональный вид.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

      Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

      Высокая яркость для более четкого изображения

      Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

      Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

      Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        139,7  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        55  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        700  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        • RJ45
        А/В вход
        Компонентный (BNC) x1
        Другие подключения
        • DisplayPort
        • DVI-выход
        • USB
        • HDMI

      • Функции управления

        Ячеечная матрица
        До 15 x 10
        Изображение в изображении
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Управление с клавиатуры
        Скрытое
        Простая установка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        • Датчик освещения Ambient
        • Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Размещение
        • Портретная
        • Ландшафтный

      • Размеры

        Толщина рамки
        5,5 мм между панелями (общая)
        Ширина устройства
        1 215  мм
        Ширина устройства (в дюймах)
        47,8  дюйма
        Высота устройства
        686  мм
        Высота устройства (в дюймах)
        27,0  дюйма
        Глубина устройства
        126  мм
        Глубина устройства (в дюймах)
        5,0  дюйма
        Крепление VESA
        400 x 200 мм

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        5—90  %
        Среднее время между отказами
        60 000  часов

      • Питание

        Потребление (в режиме работы)
        150 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 60492 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Краткое руководство

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