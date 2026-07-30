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Больше не доступен

Светодиодный дисплей

BDL5585XL/00

У аудитории захватит дух
Это самый стильный способ демонстрации рекламных роликов! Благодаря суперузкой рамке и набору функций данный дисплей можно легко использовать в качестве самостоятельного устройства или как часть видеостены с поразительным дизайном.
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от высокопроизводительного ЖК-дисплея

У аудитории захватит дух

  • 140 см (55")

  • светод.подсветка по всей площади экрана

  • Full-HD

Прямая светодиодная подсветка

Наслаждайтесь превосходным единообразием светопередачи с прямой светодиодной подсветкой, которая еще больше усиливает контрастность. Более точная передача белого существенно расширяет цветовую гамму, улучшая цветопередачу и значительно повышая удовольствие от просмотра. Благодаря сверхэкономичному расходу электроэнергии также снижается общая стоимость владения.

Множество функций. Один провод

Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

Управление по сети: RJ45

Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.

Технические характеристики

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