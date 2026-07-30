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Больше не доступен
BDL5585XL/00
140 см (55")
светод.подсветка по всей площади экрана
Full-HD
Наслаждайтесь превосходным единообразием светопередачи с прямой светодиодной подсветкой, которая еще больше усиливает контрастность. Более точная передача белого существенно расширяет цветовую гамму, улучшая цветопередачу и значительно повышая удовольствие от просмотра. Благодаря сверхэкономичному расходу электроэнергии также снижается общая стоимость владения.
Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
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