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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

BDL6526QT/00
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    BDL6526QT/00

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

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      Новый уровень вовлеченности

      благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

      • 65"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • Оптический интерфейс, 6 точек касания
      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Подключение OPS (дополнительно) для создания универсального решения

      Теперь вы можете трансформировать дисплей в универсальное цифровое решение и создать интеллектуальную защищенную сеть взаимосвязанных дисплеев. Открытая спецификация подключения (Open Pluggable Specification) — это промышленный стандарт слота, к которому можно подключить OPS-совместимый медиаплеер. Беспроводное подключение позволяет устанавливать, использовать и проводить обслуживание аппаратного обеспечения в любое время.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

      SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

      Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

      Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

      Настоящая технология Multi-Touch с 6 одновременно активными точками касания

      Дополнительная интерактивность благодаря 6 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 6 точек касания — невероятно экономичное решение.

      Поддерживает все основные операционные системы

      Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        64,5  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        5000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Шаг пикселей
        0,74 x 0,74 мм
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Оптическая сенсорная технология
        Точки касания
        6 одновременно активных точек касания
        Стандарт Plug and play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        Закаленное защитное стекло 5 мм

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        • USB
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Аудиовход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • USB
        • OPS

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Комфорт

        Размещение
        Ландшафтный
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        • Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • Карта стандарта OPS RS232
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Изображение в изображении
        PIP
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Простая установка
        Специальная подставка

      • Размеры

        Ширина устройства
        1488,4  миллиметра
        Высота устройства
        863,4  миллиметра
        Глубина устройства
        78,1  миллиметра
        Вес продукта
        54,4  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Ширина рамки
        26,2 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        90 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        Дополнительные аксессуары
        Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • EPA
        • CB
        • C-Tick
        • EAC
        • ЭМП
        • KUCAS
        • SASO
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Кабель RS232
      • Кабель USB
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство
      • Руководство пользователя на CD-ROM
      • Дополнительные аксессуары: Ресивер HDBaseT OPS (CRD25)

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