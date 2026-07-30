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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

BDL6526QT/00

Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
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благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

Новый уровень вовлеченности

  • 65"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • Оптический интерфейс, 6 точек касания

Full HD LED: великолепное качество изображения с высокой контрастностью

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Представьте себе четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Технические характеристики

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