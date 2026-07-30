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Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL6545AT/00

Революционно новый способ взаимодействия
ЖК-дисплей Full HD с диагональю 165 см (65") позволит вам взаимодействовать с аудиторией на качественно новом уровне. Благодаря собственным приложениям с сенсорным управлением ваши возможности будут безграничны!
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благодаря ЖК-дисплею с технологией Multi-Touch

Революционно новый способ взаимодействия

  • 165 см (65")

  • Multi-touch

  • Full-HD

Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Технические характеристики

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