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  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

DryCare EssentialФен

BHD030/00

4.9

| (44) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Компактный и мощный прибор с системой ионизации

Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Компактный и мощный прибор с системой ионизации

  • DryCare Essential

  • Система ионизации

Система ионизации для гладких блестящих волос

Система ионизации для гладких блестящих волос

Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

Этот фен мощностью 2000 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

44

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудовий фен

Фен дуже сподобався. Не пересушує волосся. Є функція іонізації.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Плюсы

Потужний зручний

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

Дата пользования 2019-11-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

Дата пользования 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Плюсы

функционал и качество

Минусы

не найдено

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

Дата пользования 2021-07-07

Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен

Дата пользования 2021-07-07

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 