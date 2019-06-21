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Больше не доступен
Компактный и мощный прибор с системой ионизации
Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми.
DryCare Essential
Система ионизации
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Этот фен мощностью 2000 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.9
из 5
44
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Claire
21/06/2019
Україна
Чудовий фен
Фен дуже сподобався. Не пересушує волосся. Є функція іонізації.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Плюсы
Потужний зручний
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата пользования 2019-11-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата пользования 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Плюсы
функционал и качество
Минусы
не найдено
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата пользования 2021-07-07
Этот отзыв про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата пользования 2021-07-07
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.