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DryCare Essential

Фен

BHD030/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Компактний і потужний пристрій з іонним блиском Компактний і потужний пристрій з іонним блиском Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
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    DryCare Essential Фен

    BHD030/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Компактний і потужний пристрій з іонним блиском

    Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Фен

    Компактний і потужний пристрій з іонним блиском

    Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги

    Компактний і потужний пристрій з іонним блиском

    Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги

    DryCare Essential Фен

    Компактний і потужний пристрій з іонним блиском

    Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги

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      Компактний і потужний пристрій з іонним блиском

      • DryCare Essential
      • Функція іонізації
      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Потужність 2000 Вт для швидкого сушіння волосся

      Потужність 2000 Вт для швидкого сушіння волосся

      Цей фен 2000 Вт забезпечує ідеальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.

      11-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

      11-мм концентратор для концентрованого струменя повітря, що чудово підходить для укладки

      11-мм отвір концентратора концентрує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        2000  Вт
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        1
        Петля для підвішування
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так

      • Потужність

        Напруга
        220–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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