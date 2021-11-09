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Більше не доступний
Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить.
DryCare Essential
Функція іонізації
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен 2000 Вт забезпечує ідеальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.8
з 5
48
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Плюси
Потужний зручний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2019-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Плюси
функционал и качество
Мінуси
не найдено
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2021-07-07
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Плюси
Більшого для домашнього використання й не треба
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD030/00 Фен
Дата використання 2019-10-26