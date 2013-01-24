DryCare Essential

Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги
Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактний і потужний пристрій з іонним блиском
Цей фен має потужність фена 2000 Вт із компактним та легким дизайном, що робить його зручним для використання та достатньо потужним для сушіння. Він також має функцію іонізації для гладенького, слухняного волосся, що гарно блистить. Переглянути усі переваги
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей фен 2000 Вт забезпечує ідеальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.
11-мм отвір концентратора концентрує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.
Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.
Шнур довжиною 1,8 м.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Технічні характеристики
Характеристики
Потужність
Обслуговування