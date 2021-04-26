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Все серии

  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре

Больше не доступен

3000 SeriesФен для волос

BHD340/10

4.9
| (127) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Мощная сушка волос при меньшей температуре
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с насадкой ThermoProtect

Мощная сушка волос при меньшей температуре

  • 2100 Вт

  • Насадка ThermoProtect

  • 6 режимов температуры и скорости

Мощная сушка 2100 Вт

Мощная сушка 2100 Вт

Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

127

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

2

26/04/2021

Україна

Україна

Удобный, мощный фен

Отличный фен, который превзошёл все мои ожидания. Мало того, что он очень быстро сушит волосы, у меня волосы средней длины, так он ещё и круто делает укладку с помощью концентратора. Пользуюсь я им не долго, но уже виден результат, волосы не такие сухие, как было ранее, сушу на средней температуре.

Плюсы

Лёгкий, компактный, мощный

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос

25/04/2021

Україна

Україна

компактный и мощный

купила данную модель фена. Осталась очень довольна, маленький компактный, мощный Очень понравилась новая насадка, она не пересушивает волосы. За такие небольшие деньги он просто шикарен. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 Series BHD341/10 Фен для волос

09/04/2021

Україна

Україна

Хороший фен за свои деньги

Покупала данную модель как старый фен сломался , и очень довольна этой покупкой. Фен отлично справляется со своей работой , нет никаких проблем. Он не пересушивает волосы , благодаря новой технологии и насадке (поток горячего воздуха и холодного смешиваются , и эта температура подходит для всех типов волос) Фен удобный и компактный , можно положить в сумку собой в поездку,он не занимает много места. В комплекте две насадки , мощность фена 2100 ват. Ионизация делает волосы ровные и блестящими. Плюс фена в том что есть оптимальная температура для всех видов волос. Фен при такой мощности не перегревается , а такая проблема бывает во всех видах фена. Рекомендую данную модель.

Плюсы

Насадки , компактность , мощность

Минусы

Не заметила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 BHD360/20 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3000 BHD360/20 Фен для волос

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 