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  • Еще больше возможностей на любой случай
  • Еще больше возможностей на любой случай
  • Еще больше возможностей на любой случай
  • Еще больше возможностей на любой случай
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Больше не доступен

StyleCareМультистайлер

BHH822/00

5
| (16) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
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Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

15 насадок и гид по стилю для создания различных образов

Еще больше возможностей на любой случай

  • Один прибор — более 15 образов

  • 15 насадок и аксессуаров

  • Гид по стилю

  • Технология OneClick

Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.

Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.

Термощетка 32 мм для роскошного объема

Термощетка 32 мм для роскошного объема

Для создания впечатляющей объемной укладки просто расчешите волосы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

16

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Плюсы

Суцільні плюси

Минусы

Недоліків не знайшла

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Плюсы

Делает идеальные кудри и волны

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасний мультистайлер

Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 