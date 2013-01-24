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StyleCare

Мультистайлер

BHH822/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Більше зачісок за потреби Більше зачісок за потреби Більше зачісок за потреби
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    StyleCare Мультистайлер

    BHH822/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Більше зачісок за потреби

    Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

    StyleCare Мультистайлер

    Більше зачісок за потреби

    Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

    Більше зачісок за потреби

    Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

    StyleCare Мультистайлер

    Більше зачісок за потреби

    Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги

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      Більше зачісок за потреби

      15 насадок та посібник зі стилю для створення різних образів

      • Один пристрій для понад 15 зачісок
      • 15 насадок та аксесуарів
      • Посібник зі стилю
      • Технологія OneClick
      80-мм щипці для розпрямлення волосся для елегантного вигляду

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      80-мм розпрямлюючі пластини для ідеального елегантного вигляду.

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      Для ідеально пишного вигляду просто розчешіть волосся.

      Посібник зі стилю та 11 корисних аксесуарів для волосся для створення більше 15 зачісок

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      У комплекті посібник зі стилю та всі аксесуари, потрібні для створення більше 15 зачісок! У набір входять 2 резинки, 4 міні-резинки, шпилька для волосся та 4 невидимки, гребінець та 2 спіральні затискачі для легкої укладки. Петля для волосся, шпилька для стягування волосся, затискач для волосся та гребінець для начісування дозволять експериментувати і створювати дивовижні зачіски!

      Технологія OneClick для швидкої та легкої зміни насадок

      Технологія OneClick для швидкої та легкої зміни насадок

      Змінювати насадки ще ніколи не було так легко та швидко завдяки дизайну мультистайлера OneClick. Просто натисніть і посуньте кнопку, тримаючи за холодний носик для розблокування.

      Температура моделювання від 160 °C до 210 °C

      Температура моделювання від 160 °C до 210 °C

      2 налаштування температури для ідеальних результатів. Доступні професійні налаштування високої температури для розпрямлення волосся і досягнення тривалих результатів з турботою про волосся.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.

      Світлодіодний індикатор для укладки з оптимальною температурою

      Світлодіодний індикатор для укладки з оптимальною температурою

      Індикатор готовності до роботи повідомляє, коли стайлер нагрівся до відповідної температури. М’яке, біле світлодіодне світло змінюється із м’яких імпульсів на постійне, повідомляючи про готовність до роботи.

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Плойка
        Так
        Щипці для розпрямлення волосся
        Так
        Щітка для гарячої укладки
        Так

      • Аксесуари

        Посібник зі стилю
        із 15 простими зачісками
        Резинка для волосся
        2
        Петля для волосся
        Так
        Шпильки для волосся
        Так
        Невидимки
        4
        Затискач для волосся
        Так
        Міні-резинка
        4
        Спіральний зажим
        2
        Гребінець
        Так
        Защіпка для волосся
        Так
        Шпилька для стягування волосся
        Так
        Гребінець для начісування
        Так

      • Характеристики

        Покриття частин, які нагріваються
        Керамічне покриття
        Діаметр циліндра
        Плойка 25  мм
        Діаметр циліндра
        Щітка для гарячої укладки 32 мм
        Розмір щипців для розпрямлення волосся
        30x80 мм
        Холодний носик
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Гак для зберігання
        Так
        Технологія розблокування OneClick
        Так

      • Технічні характеристики

        Налаштування тепла
        2
        Температура укладки
        180 °C – 210 °C
        Тип нагрівача
        PTC
        Час нагрівання
        45 сек.
        Довжина кабелю
        1,8 м
        Розмір пластини
        • Плойка 90 мм
        • Щітка для гарячої укладки 90 мм
        Напруга
        110–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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