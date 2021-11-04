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  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
  • Більше зачісок за потреби
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Більше не доступний

StyleCareМультистайлер

BHH822/00

4.8
| (34) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Більше зачісок за потреби
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю.
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15 насадок та посібник зі стилю для створення різних образів

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  • 15 насадок та аксесуарів

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Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

34

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Плюси

Суцільні плюси

Мінуси

Недоліків не знайшла

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Плюси

Делает идеальные кудри и волны

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасний мультистайлер

Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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