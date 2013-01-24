Посібник зі стилю та 11 корисних аксесуарів для волосся для створення більше 15 зачісок

У комплекті посібник зі стилю та всі аксесуари, потрібні для створення більше 15 зачісок! У набір входять 2 резинки, 4 міні-резинки, шпилька для волосся та 4 невидимки, гребінець та 2 спіральні затискачі для легкої укладки. Петля для волосся, шпилька для стягування волосся, затискач для волосся та гребінець для начісування дозволять експериментувати і створювати дивовижні зачіски!