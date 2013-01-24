Більше зачісок за потреби
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше зачісок за потреби
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Більше зачісок за потреби
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше зачісок за потреби
Щодня інша зачіска! Від ідеально гладенького, прямого, об’ємного та кучерявого волосся до високих зачісок та багатьох інших – створюйте понад 15 зачісок із новими мультистайлером Philips з інструкціями зі стилю. Переглянути усі переваги
80-мм розпрямлюючі пластини для ідеального елегантного вигляду.
25-мм циліндр для завивки ідеальних тугих чи вільних локонів.
Для ідеально пишного вигляду просто розчешіть волосся.
У комплекті посібник зі стилю та всі аксесуари, потрібні для створення більше 15 зачісок! У набір входять 2 резинки, 4 міні-резинки, шпилька для волосся та 4 невидимки, гребінець та 2 спіральні затискачі для легкої укладки. Петля для волосся, шпилька для стягування волосся, затискач для волосся та гребінець для начісування дозволять експериментувати і створювати дивовижні зачіски!
Змінювати насадки ще ніколи не було так легко та швидко завдяки дизайну мультистайлера OneClick. Просто натисніть і посуньте кнопку, тримаючи за холодний носик для розблокування.
2 налаштування температури для ідеальних результатів. Доступні професійні налаштування високої температури для розпрямлення волосся і досягнення тривалих результатів з турботою про волосся.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.
Індикатор готовності до роботи повідомляє, коли стайлер нагрівся до відповідної температури. М’яке, біле світлодіодне світло змінюється із м’яких імпульсів на постійне, повідомляючи про готовність до роботи.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Насадки
Аксесуари
Характеристики
Технічні характеристики
Обслуговування