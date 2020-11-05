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Больше не доступен
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для ног
+2 аксессуара
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
4.8
из 5
84
Отзывы
99%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
Хороший
В своей ценовой категории лучший эпилятор. Со своей задачей справляется. Первый проработал 10 лет,взяла второй точно такой и не жалею!
Плюсы
Легкий ,удобный, выдёргивает все волоски
Минусы
Питание от розетки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential BRE225/00 Компактный эпилятор с питанием от сети
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential BRE225/00 Компактный эпилятор с питанием от сети
West007
21/12/2024
Україна
Проверенный покупатель
Виріб справляється зі своїми функціями
Трішки шумний,але загалом виконує повністю свої задачі,краще на коротші волоски-не так боляче
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор
Robinka
18/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Товаром дуже задоволені, рекомендуємо!!!
Отримала в подарунок, користуюсь 2 тижні, поки що все супер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential