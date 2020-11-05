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  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
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  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
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  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция
  • Простая эпиляция

Больше не доступен

Satinelle EssentialКомпактный эпилятор с питанием от сети

BRE275/00

4.8
| (84) Отзывы | 99% рекомендуют этот продукт
Простая эпиляция
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
Посмотреть все преимущества

+1 год сервиса

Гладкая кожа в течение нескольких недель

Простая эпиляция

  • С подсветкой Opti-light

  • для ног

  • + 4 аксессуара

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

Уникальная встроенная подсветка позволяет увидеть даже самые тонкие волоски и обеспечивает более эффективную эпиляцию.

2 режима скорости: захват волосков разной толщины

2 режима скорости: захват волосков разной толщины

2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

84

Отзывы

99%

рекомендуют этот продукт

3
2

05/11/2020

Україна

Україна

Хороший

В своей ценовой категории лучший эпилятор. Со своей задачей справляется. Первый проработал 10 лет,взяла второй точно такой и не жалею!

Плюсы

Легкий ,удобный, выдёргивает все волоски

Минусы

Питание от розетки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential BRE225/00 Компактный эпилятор с питанием от сети

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential BRE225/00 Компактный эпилятор с питанием от сети

21/12/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб справляється зі своїми функціями

Трішки шумний,але загалом виконує повністю свої задачі,краще на коротші волоски-не так боляче

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор

18/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Товаром дуже задоволені, рекомендуємо!!!

Отримала в подарунок, користуюсь 2 тижні, поки що все супер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential

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