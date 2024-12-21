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  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто

Більше не доступний

Епілятор Philipsсерії Satinelle Essential

BRE275/00

4.7
| (324) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни.
Переглянути всі переваги

+1 рік сервісу

Гладенька шкіра на кілька тижнів

Епіляція – це просто

  • Ефективна система епіляції

  • Вбудована підсвітка

  • 2 налаштування швидкості

  • Головку епілятора можна мити

  • 4 аксесуари у комплекті

Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

Унікальна вбудована підсвітка для кращої видимості дрібного волосся

Унікальна вбудована підсвітка для кращої видимості дрібного волосся

Завдяки унікальній вбудованій підсвітці Ви будете пропускати менше волосся, що гарантує ефективнішу епіляцію.

2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

324

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

21/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб справляється зі своїми функціями

Трішки шумний,але загалом виконує повністю свої задачі,краще на коротші волоски-не так боляче

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential BRE285/00 Епілятор

18/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Товаром дуже задоволені, рекомендуємо!!!

Отримала в подарунок, користуюсь 2 тижні, поки що все супер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE275/00 серії Satinelle Essential

27/11/2023

Україна

Україна

Задоволена вибором

Користуюся вже 6місяців, працює нормально, видаляє все ефективно, нарікань не маю. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE235/00 серії Satinelle Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE235/00 серії Satinelle Essential

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