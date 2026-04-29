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Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Больше не доступен
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Краткое руководство - English (US)
Руководство с важными сведениями
Все (8)
Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Эпилятор Philips издает громкие звуки
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