Міцно захоплює навіть тонкі волоски
S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 1 аксесуаром. Переглянути усі переваги
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Міцно захоплює навіть тонкі волоски
S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 1 аксесуаром. Переглянути усі переваги
Ергономічну ручку легко тримати та скеровувати для максимального контролю та оптимального досягання на усіх ділянках тіла.
Наша епіляційна головка унікальна – її виготовлено з міцного керамічного матеріалу, що міцно захоплює навіть тонкі волоски.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Усі наші епілятори Philips мають унікальну систему: пінцет піднімає і збирає волоски, що прилягають до шкіри, а потім спрямовує їх туди, де вони міцно захоплюються і видаляються. Завдяки унікальним круглим керамічним дискам пристрій виконує епіляцію близько до шкіри для оптимальних результатів та більш лагідного застосування.
Для лагідного і комфортного використання у душі або ванні, з нековзкою ручкою для оптимального вологого і сухого використання.
Унікальна підсвітка дозволяє видаляти усі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.
Головки для догляду за тілом дозволять зробити процедуру догляду, як-от видалення волосся тощо, більш персоналізованою та зручною.
Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.
Philips Satinelle гарантуватиме завжди максимальну ефективність за умови використання під кутом 90 градусів.
Аксесуари
Простота у користуванні
Ефективність
Характеристики
Потужність
Технічні характеристики