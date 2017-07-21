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Більше не доступний
BRE610/00
Для ніг, тіла та обличчя
1 аксесуар
Бездротова робота і заряджання
S-подібна ручка
Ергономічну ручку легко тримати та скеровувати для максимального контролю та оптимального досягання на усіх ділянках тіла.
Наша епіляційна головка унікальна – її виготовлено з міцного керамічного матеріалу, що міцно захоплює навіть тонкі волоски.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Нагороди
3.3
з 5
31
Відгуки
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
zieba
21/07/2016
Polska
Depilator godny polecenia
Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro