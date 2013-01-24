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Satinelle Advanced

Епілятор для вологого та сухого використання

BRE610/00
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски Міцно захоплює навіть тонкі волоски Міцно захоплює навіть тонкі волоски
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    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    BRE610/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Міцно захоплює навіть тонкі волоски

    S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 1 аксесуаром. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    Міцно захоплює навіть тонкі волоски

    S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 1 аксесуаром. Переглянути усі переваги

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      Міцно захоплює навіть тонкі волоски

      Легко скеровувати для тривалих результатів без зусиль

      • Для ніг, тіла та обличчя
      • 1 аксесуар
      • Бездротова робота і заряджання
      • S-подібна ручка
      S-подібна ручка для легкої маневреності на усіх ділянках тіла

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      Запатентована система епіляції

      Запатентована система епіляції

      Усі наші епілятори Philips мають унікальну систему: пінцет піднімає і збирає волоски, що прилягають до шкіри, а потім спрямовує їх туди, де вони міцно захоплюються і видаляються. Завдяки унікальним круглим керамічним дискам пристрій виконує епіляцію близько до шкіри для оптимальних результатів та більш лагідного застосування.

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

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      Унікальна підсвітка дозволяє видаляти усі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.

      Головки для догляду за тілом для персоналізованих та зручних рішень

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      Головки для догляду за тілом дозволять зробити процедуру догляду, як-от видалення волосся тощо, більш персоналізованою та зручною.

      У комплекті масажна насадка

      У комплекті масажна насадка

      Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.

      Для максимальної ефективності завжди використовуйте під кутом 90 градусів

      Для максимальної ефективності завжди використовуйте під кутом 90 градусів

      Philips Satinelle гарантуватиме завжди максимальну ефективність за умови використання під кутом 90 градусів.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Масажна насадка
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Щітка для очищення
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Підсвітка
        Так
        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        S-подібна ручка

      • Ефективність

        Епіляційні диски
        Керамічні диски
        Система епіляції
        Запатентована система епіляції
        Головка епілятора
        30 мм

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин
        Заряджання
        • 5 хв. швидкого заряджання
        • Можна заряджати
        • Час заряджання: 1,5 год.

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        960
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1066
        Напруга
        15 В/5,4 Вт

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