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  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
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  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски

Більше не доступний

Satinelle AdvancedЕпілятор для вологого та сухого використання

BRE610/00

3.3
| (31) Відгуки

1 нагорода

Міцно захоплює навіть тонкі волоски
S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 1 аксесуаром.
Переглянути всі переваги

Легко скеровувати для тривалих результатів без зусиль

Міцно захоплює навіть тонкі волоски

  • Для ніг, тіла та обличчя

  • 1 аксесуар

  • Бездротова робота і заряджання

  • S-подібна ручка

S-подібна ручка для легкої маневреності на усіх ділянках тіла

Ергономічну ручку легко тримати та скеровувати для максимального контролю та оптимального досягання на усіх ділянках тіла.

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Наша епіляційна головка унікальна – її виготовлено з міцного керамічного матеріалу, що міцно захоплює навіть тонкі волоски.

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

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3.3

з 5

31

Відгуки

2

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

21/07/2016

Polska

Polska

Depilator godny polecenia

Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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