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Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Больше не доступен

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Satinelle PrestigeЭпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE650/00

Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 13 April 2022

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 121.8 kB
  • 20 April 2022

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