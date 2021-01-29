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Для ніг, тіла та обличчя
Керамічні диски схоплюють тонке волосся
4 способи догляду за тілом
+ 8 аксесуарів
Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся
Нагороди
4.4
з 5
286
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
Ksushka
29/01/2021
Україна
Дуже зручний у використанні!
Зручний дизайн, багатофункціональний, ефективний догляд за тілом) Рекомендую!
Плюси
багатофункціональний
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Ya YuliYa
22/11/2020
Україна
Лучшее женское бьюти-устройство
Мое лучшее приобретение, нереально крутой эпилятор, почти безболезненное удаление волосков, устойчив к влаге, работает автономно! Заряда хватает на долго, что прекрасно для путешествующих. Цена=качество Массажная насадка работает неагрессивно, использую ее даже для массажа лица :) в целом, товар оправдал мои надежды.
Плюси
Легкий, долго держит заряд, многофункционален
Мінуси
Не выявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
vict28
03/08/2020
Україна
Прекрасний епілятор + круті додаткові функції
Купили цей епілятор з дружиною для спільного використання. Перше, що одразу сподобалося — керамічні диски працюють значно тихіше за металеві. Плюс, з керамікою менше неприємних відчуттів. Однозначний плюс — водозахищеність. Можна спокійно використовувати в душі, а також мити під краном. Заряду вистачає на обидві ноги навіть мені, не кажу вже про дружину, в неї процес триває набагато швидше :) Дружина в захваті від додаткових насадок, особливо масажної.
Плюси
Водозахищеність, довга робота від акумулятора, додаткові насадки.
Мінуси
Було б круто, якби заряджання було швидшим, загалом мінусів нема.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
IF Design Award 2016