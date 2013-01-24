Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги
Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся
Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.
Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся
Наша щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри і запобігає вростанню волосся. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.
Наш масажер для тіла дарує розслаблення, щоб Ви могли насолоджуватися сяючою шкірою.
Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.
Для більш лагідного застосування на різних ділянках тіла до пристрою додається насадка для легкого видалення волосся на обличчі та насадка для чутливих ділянок для волосся під пахвами та в зоні бікіні.
Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.
Натягувач шкіри натягує шкіру під час епіляції.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Аксесуари
Простота у користуванні
Ефективність
Характеристики
Потужність
Технічні характеристики