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Больше не доступен

Музыкальная микросистема с DVD

BTD3180/51

Мощный и яркий звук

Музыкальная микросистема Philips DVD обеспечит невероятно насыщенное звучание музыки и фильмов, а благодаря технологии wOOx даже при беспроводной потоковой передаче через Bluetooth вы получите детальный звук и мощные басы.

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Одержимые звуком

Мощный и яркий звук

  • Bluetooth®

  • DVD, DivX, HDMI ARC

  • CD, USB, FM

  • 150 Вт макс., излучатель басов

Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)

Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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