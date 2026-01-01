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Больше не доступен
BTD3180/51
Мощный и яркий звук
Музыкальная микросистема Philips DVD обеспечит невероятно насыщенное звучание музыки и фильмов, а благодаря технологии wOOx даже при беспроводной потоковой передаче через Bluetooth вы получите детальный звук и мощные басы.
Bluetooth®
DVD, DivX, HDMI ARC
CD, USB, FM
150 Вт макс., излучатель басов
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
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