Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BTM2280/12
Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой
Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой музыкальной микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и разъем Audio In. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.
Bluetooth®
20 Вт
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Отзывы