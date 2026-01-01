КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTM2280/12

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой музыкальной микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и разъем Audio In. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.

Посмотреть все преимущества

Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

  • Bluetooth®

  • 20 Вт

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения