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Більше не доступний
BTM2280/12
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя. Компактний виріб підійде для будь-якої кімнати завдяки елегантному вигляду та розміру.
3.9
з 5
8
Відгуки
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Перевірений покупець
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Hudební mikrosystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2280 Hudební mikrosystém