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BTM2280 Micro music system

BTM2280/12

3.9

| (8) Відгуки

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Максимальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя

Компактна конструкція, яка підійде для будь-якого місця і стилю життя. Компактний виріб підійде для будь-якої кімнати завдяки елегантному вигляду та розміру.

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Відгуки

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3.9

з 5

8

Відгуки

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Hudební mikrosystém

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2280 Hudební mikrosystém

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